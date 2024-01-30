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​Tural’dan ortopedik engellilere konut ve dernek yeri sözü

​Tural’dan ortopedik engellilere konut ve dernek yeri sözü
ISPARTA 0
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​Tural’dan ortopedik engellilere konut ve dernek yeri sözü
Seçim çalışmaları kapsamında Ortopedik Engelliler Derneği’ni ziyaret eden İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, dernek yönetiminin geniş bir yer talebine ve engellilerin kolayca girip çıkabileceği konut talebine kayıtsız kalmayarak söz verdi.
Yoğun bir şekilde seçim çalışmalarını sürdüren İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, parti yönetimiyle birlikte Ortopedik Engelliler Derneğini ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı Lokman Yıldırım, “Derneğimizin yer sıkıntısı var. Isınma sıkıntımız var. Yerimiz dar. Kış şartları malum arkadaşlarımız özel insanlar olduğu için kış şartlarında buraya gelemiyorlar. Bu yönden çok dertliyiz. Isparta’da faaliyet gösteren dernekleri içinde gönüllük esasına göre akülü ve manuel sandalye dağıtan başka dernek yok. Bize ne kadar fazla bağış gelirse ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz” diye konuştu.
YAŞAYABİLECEĞİM BİR EV YOK
Isparta’da yaşadığı sorunları anlatan ortopedik engelli bir vatandaş da “2800 lira maaş alıyorum. 1000 lira ev kirası veriyorum. Doğalgazı elektriği ödüyorum. Pazar harcımda var. Bu para yetmiyor. Ama çarem yok. Seçimlerde kim seçilirse seçilsin engelliler ev istiyor. Küçük olsun ama engellinin girebileceği bir yer olsun. Biz ev bulamıyoruz. Bizim bu konuda çok sıkıntımız var. Kaldırımda bizim çıkacağımız ineceğimiz yerlere araba konuluyor. Sonra geri dönmek zorunda kalıyoruz. Şarjımız bitiyor. Esnaftan şarjımızı dolduruver diye rica ediyoruz. Biz de normal vatandaşlar gibi bu şehirde yaşamak istiyoruz. Ben ikinci katta oturdum Apalayarak çıktım indim. Çünkü yaşayabileceğim bir ev yok” dedi.

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ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA DA
SOSYAL KONUT ÜRETECEĞİZ
İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, engelliler derneklerini sürekli ziyaret ettiklerini bu ziyaretlerde ne yazık ki yerel yönetim tarafından bu özel bireylere ilgi gösterilmediğini gözlemlediklerini kaydeden Tural “Bu durum bizleri çok rahatsız etti. Bu insanlar özel insanlar. Bunlara sahip çıkmak zorundayız. Her birey bir engelli adayıdır. Bu yer bu derneğe yakışmıyor. Bu arkadaşlarımız kendi imkanlarıyla hizmet verme gayretindeler. Onları dinlediğimiz zaman durum içler acısı işte yerel yönetimi burada görmek zorundasınız. Buradaki engellilerin sorunlarına çare olmak gerekiyor. Bizler göreve geldiğimizde onlara çare olacağımızın sözünü veriyorum. Emekliler Derneği ziyaretimizde Belmaş ruhunu canlandırıp dar gelirli ve emeklimiz için Isparta’da sosyal konut üreteceğimizi söylemiştim. Burada engellilerimize de kontenjan ayıracağız. Onların da konut sorununu çözmüş olacağız. Yerel yönetimler olarak bu insanlara sahip çıkmak zorundayız. İnşallah biz göreve geldiğimizde sivil toplum kuruluşlarını bir arada toplayacak merkez yapacağız. Dernekler başta olmak üzere vakıf, federasyon, konfederasyon, temsilcilik, platform, kooperatif, topluluk, sivil inisiyatif gibi oluşumların yer alacağı binada toplantı ve etkinlik alanları ile özel bir çalışma ortamı sunacağız. Bu yerleşke sayesinde STK’ların hem kendi aralarında hem de belediye ile iletişim ağını arttırarak, ortak çalışma kültürünü geliştirmelerine, üretken ve yaratıcı olmalarına katkı sağlayacağız. Buradan araç sürücülerine de seslenmek istiyorum. Lütfen kaldırım giriş ve çıkışlarına araçlarınızı koymayın. Bu konuda duyarlı olalım” dedi.
 
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