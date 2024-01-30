Başkan Başdeğirmen, Isparta’nın Kangren Sorununu Çözdü

İsparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Davraz Mahallesi’nde 15 yıldır atıl durumda bulunan Aquapark alanını şehre kazandırarak önemli bir sorunu çözdü. Başdeğirmen, Aquapark işletmecisi Erol Tekeli ile görüşerek bölgenin yeni bir yaşam alanına dönüştürülmesine karar verdi.Başkan Başdeğirmen, Aquapark alanının içler acısı durumunu gidermek ve bölgeyi şehre kazandırmak amacıyla işletmeci Erol Tekeli ile görüşmeler gerçekleştirdi. Erol Tekeli, Başkan’ın yaklaşımı sonrasında Aquapark alanını Isparta Belediyesi’ne devretti. Belediye ekipleri hemen temizlik çalışmalarına başladı.İncelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Aquapark alanının içler acısı durumunu ve mahalle sakinlerini mağdur eden durumu gözler önüne serdi. Başkan, yapılan anlaşma sonrasında Aquapark’ı şehir halkının hizmetine sunacaklarını belirtti.Aquapark işletmecisi Erol Tekeli, geçmişte yapılan yatırımın boşa gitmesine üzüldüğünü ifade ederek, Başkan Başdeğirmen’in yaklaşımını olumlu buldu. Tekeli, Aquapark’ın şehre kazandırılmasının Isparta için olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.Başkan Başdeğirmen, Aquapark bölgesi için proje çalışmalarına başladıklarını ve bölgeyi bir yaşam alanına dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti. Davraz Mahallesi sakinleri de Başkan’ın bu çözümle mahallenin yıllardır süren sorununa çözüm getirdiğini ifade ederek desteklerini dile getirdi.Şükrü Başdeğirmen, Aquapark projesinin bittiğinde çocuklar ve vatandaşlar için keyifli bir mekan haline geleceğini söyleyerek, “Bu bölgeyi yaşam alanı haline getireceğiz. Vatandaşlarımızın en güzel şekilde vakit geçirmesini sağlayacağız” dedi.Başkan Başdeğirmen’in çözüm odaklı yaklaşımı ve Aquapark projesi, Isparta’nın önemli bir sorununu çözüme kavuşturarak şehre yeni bir yaşam alanı kazandırmayı hedefliyor.