Tüp Fiyatlarına Yeni Zam: Mutfakta Yangın Var!

Ekonomik sıkıntı yaşayan milyonlarca vatandaş için kötü haber: Tüp fiyatlarına bir zam daha geldi. Enflasyondaki artış ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle tüp fiyatlarına yapılan bu zam, pek çok vatandaşın zorlu geçim mücadelesini daha da ağırlaştırdı.

Birçok önemli firmadan (Aygaz, İpragaz, Bizimgaz) tüp alışverişi yapan vatandaşlar, zamların yüksekliği nedeniyle tepkilerini dile getirdi. İşte güncellenen zamlı tüp fiyatları:

İPRAGAZ:

İpragaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 135,00 TL

İpragaz 12 kg Ev Tüpü: 700,00 TL

İpragaz 24 kg Ticari Tüp: 1400,00 TL

İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü: 2590,00 TL

İpragaz 45 kg Propan Tüpü: 2810,00 TL

AYGAZ:

Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü: 138,00 TL

Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü: 718,00 TL

Aygaz 12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: 718,00 TL

BİZİM GAZ:

Bizim Gaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 135,00 TL

Bizim Gaz 12 kg Ev Tüpü: 700,00 TL

Bizim Gaz 24 kg Ticari Tüp: 1400,00 TL

Bizim Gaz 45 kg Sanayi Tüpü: 2590,00 TL

Bizim Gaz 45 kg Propan Tüpü: 2810,00 TL

Zamlı tüp fiyatları, mutfaklardaki yangını büyütmeye devam ediyor. Vatandaşlar, ekonomik sıkıntılar içinde tüp fiyatlarını dikkatle takip ediyor.