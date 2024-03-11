Mevduat Faizi Rekora Koşuyor: Bankada Parası Olanlar Dikkat!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, Türk Lirası mevduat faizlerinin ortalama getirisi yüzde 53'ü aşarak, son 22 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu gelişme bankalardaki mevduat faizlerinde önemli bir artışı simgeliyor.

Mevduat faizlerindeki bu artışla birlikte, bankalardan 1 milyon TL'ye kadar olan mevduatlar için verilen yeni faiz oranları da şu şekildedir:

ING

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Getiri: 39.038 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.039.038 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Getiri: 41.530 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.041.530 TL

Denizbank

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Getiri: 39.038 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.039.038 TL

Fibananka

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Getiri: 39.038 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.039.038 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Getiri: 39.038 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.039.038 TL

Anadolubank

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Getiri: 39.038 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.039.038 TL

Odea

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Getiri: 39.038 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.039.038 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Getiri: 34.885 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.034.885 TL

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Getiri: 39.868 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.039.868 TL

Bankada parası olanlar için mevduat faiz oranlarını değerlendirmek önemli olabilir. Ancak, detaylı bilgiler ve güncel faiz oranları için ilgili bankaların resmi kaynaklarına başvurmak önemlidir.