Mevduat Faizi Rekora Koşuyor: Bankada Parası Olanlar Dikkat!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, Türk Lirası mevduat faizlerinin ortalama getirisi yüzde 53'ü aşarak, son 22 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu gelişme bankalardaki mevduat faizlerinde önemli bir artışı simgeliyor.
Mevduat faizlerindeki bu artışla birlikte, bankalardan 1 milyon TL'ye kadar olan mevduatlar için verilen yeni faiz oranları da şu şekildedir:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, Türk Lirası mevduat faizlerinin ortalama getirisi yüzde 53'ü aşarak, son 22 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu gelişme bankalardaki mevduat faizlerinde önemli bir artışı simgeliyor.
Mevduat faizlerindeki bu artışla birlikte, bankalardan 1 milyon TL'ye kadar olan mevduatlar için verilen yeni faiz oranları da şu şekildedir:
- ING
- Faiz Oranı: Yüzde 47
- Net Getiri: 39.038 TL
- Vade Sonu Ödeme: 1.039.038 TL
- Alternatif Bank
- Faiz Oranı: Yüzde 50
- Net Getiri: 41.530 TL
- Vade Sonu Ödeme: 1.041.530 TL
- Denizbank
- Faiz Oranı: Yüzde 47
- Net Getiri: 39.038 TL
- Vade Sonu Ödeme: 1.039.038 TL
- Fibananka
- Faiz Oranı: Yüzde 47
- Net Getiri: 39.038 TL
- Vade Sonu Ödeme: 1.039.038 TL
- TEB
- Faiz Oranı: Yüzde 47
- Net Getiri: 39.038 TL
- Vade Sonu Ödeme: 1.039.038 TL
- Anadolubank
- Faiz Oranı: Yüzde 47
- Net Getiri: 39.038 TL
- Vade Sonu Ödeme: 1.039.038 TL
- Odea
- Faiz Oranı: Yüzde 47
- Net Getiri: 39.038 TL
- Vade Sonu Ödeme: 1.039.038 TL
- Garanti BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 42
- Net Getiri: 34.885 TL
- Vade Sonu Ödeme: 1.034.885 TL
- Akbank
- Faiz Oranı: Yüzde 48
- Net Getiri: 39.868 TL
- Vade Sonu Ödeme: 1.039.868 TL
Bankada parası olanlar için mevduat faiz oranlarını değerlendirmek önemli olabilir. Ancak, detaylı bilgiler ve güncel faiz oranları için ilgili bankaların resmi kaynaklarına başvurmak önemlidir.