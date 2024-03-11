Boşanma Sürecinde Yargıtaydan Önemli Karar: Mal Varlığına Sınırlama Geliyor!

Zonguldak'ta yaşanan bir olay sonrasında Yargıtay, boşanma sürecindeki çiftlerin mal varlıklarının elden çıkarılması durumuna sınırlama getiren bir karar verdi. Yargıtay'ın bu emsal nitelikteki kararı, fiilen ayrı yaşayan eşlerden birinin mal varlığını elden çıkarması durumunda tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına olanak tanıyor.

Olay, bir adamın evini terk edip başka bir kadınla yaşamaya başlaması üzerine ortaya çıktı. Adam, eşiyle birlikte yaşarken aldığı evi ve kadının çektiği 98 bin avro kredi ile alınan arsayı satışa çıkardı. Eş ise boşanma sürecinde mal varlığının tehlikeye atıldığını iddia ederek satışa sınırlama getirilmesini talep etti.

Zonguldak 1. Aile Mahkemesi, kocanın satış yetkisine sınırlama getirerek söz konusu taşınmazların kadının rızası ile satılabileceğine karar verdi. Ancak kararın itiraz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını destekleyerek, boşanma öncesinde mal varlığını elden çıkaran eşlere karşı sınırlama getirilmesi gerektiğine hükmetti. Bu karar, boşanma sürecinde mal varlığını korumak isteyen eşlere yol gösterici nitelikte bir emsal oluşturdu.