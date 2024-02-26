"Tüp Fiyatlarına Yeni Zam: Mutfakta Yangın Var!"



Tüp fiyatlarına bir zam daha yansıdı ve bu durum pek çok vatandaşın mutfak bütçesini olumsuz etkilemeye devam ediyor. 25 Şubat itibarıyla Aygaz, İpragaz, Bizimgaz gibi önemli markaların güncel tüpgaz fiyatlarına yapılan zam, tüketicileri endişelendirmeye devam ediyor.

İşte güncel tüpgaz fiyatları:

Aygaz'ın Güncel Tüpgaz Fiyatları:

Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü: 134,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü: 698,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: 698,00 Türk Lirası

İpragaz'ın Güncel Tüpgaz Fiyatları:

İpragaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 130,00 Türk Lirası

İpragaz 12 kg Ev Tüpü: 680,00 Türk Lirası

İpragaz 24 kg Ticari Tüp: 1360,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü: 2510,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg Propan Tüpü: 2730,00 Türk Lirası

Bizim Gaz'ın Güncel Tüpgaz Fiyatları:

Bizim Gaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 130,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 12 kg Ev Tüpü: 680,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 24 kg Ticari Tüp: 1360,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45 kg Sanayi Tüpü: 2510,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45 kg Propan Tüpü: 2730,00 Türk Lirası

Her geçen gün artan tüp fiyatları, vatandaşların ekonomik zorluklarını daha da artırıyor ve bu durum, tüketicileri alternatif ısınma ve pişirme yöntemleri arayışına yönlendiriyor. Mutfak bütçelerini dengelemeye çalışan vatandaşlar, tüp fiyatlarındaki artışlar nedeniyle daha tasarruflu çözümler arayışına giriyor.