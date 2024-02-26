"Antalya'da Tapu Şokları: Ev Alacaklar Dikkat!"



Antalya'da kent imar planındaki geçmişte yapılan bir hatanın ardından ev almak isteyen vatandaşlar, tapu işlemlerinde beklenmedik sürprizlerle karşılaşıyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Gayrimenkul Komitesi Başkanı Hülya Tükenmez, bu sorunun geçmişe dayandığını belirterek, "Çok uzun yıllar önce yanlış bir uygulama yapılmış. O nedenle zemin katlar bodrum, 1'inci katlar ise zemin olarak görülüyor. İnsanlar 2'nci kat alıyor ancak tapuda 1'inci kat olarak görülüyor. Bu durumu alıcılarımıza anlatmakta çok zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tükenmez, sistemin acilen değişmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konunun çözümü için tapu müdürlüğü, belediye ve maliklerin bir araya gelip harekete geçmeleri gerektiğini dile getirdi.

Kat farkı sorunu nedeniyle müşterileriyle yaşadıkları zorlukları anlatan Tükenmez, "İnsanlar tapuda şok oluyor. Antalya'daki bu durumu anlatmaya çalışıyoruz ama insanları dolandırıyormuş gibi bir his yaşanıyor o an. En azından yeni binalara bu konuda bir düzenleme yapılmalı" şeklinde konuştu.

Emlakçı Halit Mert ise kentin imar planı yapılırken yapılan hatanın, zemin katların bodrum, 1'inci katların ise zemin olarak işlenmesi sonucu ortaya çıktığını belirtti.

Bu durumun alıcılar için büyük bir sıkıntı olduğunu vurgulayan Mert, özellikle Antalya dışından gelenlerin bu durum karşısında endişe yaşadıklarını ifade etti.

Asansörle 9'uncu kata çıkan bir alıcının, tapuda 8'inci kat olarak görülen daireye bakması durumunda endişe yaşadığını ve bu nedenle sözleşmenin iptal edilebildiğini dile getiren Mert, emlakçıların bu konuda müşterileri uyarması gerektiğini vurguladı.