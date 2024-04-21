"Elektrik Faturası 250 TL'nin Üstünde Gelenler İçin Bakanlık Devrede!"

Elektrik faturası 250 TL'nin üstünde gelen ve ödemekte zorlanan aileler için müjdeli haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gelir düzeyi düşük aileler için devreye girerek elektrik faturası gibi temel ihtiyaçları karşılamak adına sosyal yardım sağlayacak.

Bakanlık, elektrik destek programı kapsamında dar gelirli ailelere yardım edecek ve her ay 260,19 TL'lik bir yardım sunacak. Bu yardımdan yararlanacak kişiler arasında 65 yaş üstü muhtaçlar, zayıflar ve yetimlere bakım maaşı ödenmesi bulunuyor. Yardım miktarı, hanede yaşayan kişi sayısına göre belirleniyor.

Başvuru yapmak isteyenlerin kimlik kartı ve elektrik faturalarını alıp en yakın PTT'ye gitmeleri gerekiyor. Ekstra bir belgeye ihtiyaç duyulmadan yapılan başvuruların onaylanması durumunda, bakanlık tarafından her ay elektrik faturası için düzenli bir yardım ödemesi yapılıyor.

Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli aileler için doğal gaz tüketim desteği de sağlıyor. Doğal Gaz Tüketim Desteği ile hane başı 900-2.500 TL aralığında ödeme gerçekleşiyor. Bu desteğin alınabilmesi için belirli şartlar bulunuyor ve başvurular, SYD Vakfı tarafından yapılıyor.