Emeklilere Promosyon Fırsatı: İşte Son Başvuru Tarihi

Emeklilere Promosyon Fırsatı: Son Başvuru 29 Şubat

Emekliler, bankaların promosyon kampanyalarından yararlanmak için 29 Şubat'a kadar başvuru yapabilecekler. Bankaların promosyon tutarları 9 bin TL ile 15 bin TL arasında değişirken, bu kampanyalardan faydalanmak isteyen emeklilerin maaşlarını üç yıl boyunca aynı bankadan almaya taahhüt etmeleri gerekiyor.

İşte bazı bankaların promosyon kampanyaları:

ING Bankası:

ING Türkiye'ye maaşını taşıyan emekliler, maaş tutarına göre 10 bin TL'ye kadar nakit promosyon kazanabilirler.

ING'ye ilk defa maaş taşıyanlar, otomatik fatura talimatları vererek ek 5 bin TL'ye kadar ek nakit promosyon alabilirler.

Toplamda 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunulmaktadır.

Akbank:

Emekli maaşını 29 Şubat 2024 tarihine kadar Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alan emekliler, 10 bin TL'ye kadar promosyon kazanabilirler.

Garanti BBVA:

29 Şubat'a kadar Garanti BBVA'ya maaşını taşıyan emeklilere, 7 bin 500 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılır.

İş Bankası:

1 Ocak - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında İş Bankası'na maaşını taşıyan veya mevcut maaşını İş Bankası'nda alan SGK emeklileri, 7 bin 500 TL'ye kadar nakit promosyon alabilirler.

QNB Finansbank:

QNB Finansbank, 8 bin TL'ye kadar nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye kadar emekli maaşı ödülü sunmaktadır.

Ziraat Bankası:

Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri, 3 yıl boyunca maaşlarını Ziraat Bankası'ndan almayı taahhüt etmeleri halinde belirli aralıklarla 3.000 TL ile 5.000 TL arasında promosyon alabilirler.

Halkbank:

Halkbank, emekli maaşlarına göre 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen nakit promosyonlar sunmaktadır.

Yapı Kredi:

3 Şubat - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında maaşını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere, 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sunulmaktadır.

Emekliler, bu kampanyalardan birine başvurarak belirtilen şartları yerine getirdikleri takdirde nakit promosyon fırsatından yararlanabilirler.