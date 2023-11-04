CHP İl Başkanı Vedat Şenol: "KYK Yurtları Bir An Önce Denetlenmelidir"



Isparta - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı Vedat Şenol, Türkiye genelindeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının bir an önce denetlenmesi gerektiğini söyleyerek iktidara çağrıda bulundu. İsparta il sınırları içinde bulunan KYK yurtları da dahil olmak üzere tüm yurtların denetimden geçmesi gerektiğini ifade etti.

İl Başkanı Şenol, KYK yurtlarına ilişkin olarak öğrencilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. İlgili bakanlık ve valiliklerin artık tüm illerdeki KYK yurtlarını incelemesi ve gereken yaptırımları uygulaması gerektiğini belirtti.

Başkan Şenol, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Tüm yemekhanelerin denetimden geçmesi gerekir. Öğrencilerimiz bizim göz bebeğimizdir. Onlara en iyi şekilde bakmak devletin görevidir. Bu anlamda ilgili bakanlık, ilgili genel müdürlük ve valiimizi bu konuda göreve çağırıyoruz. Gerekli soruşturmalar yapıp neyin ne olduğunu kamuoyuna şeffaf şekilde anlatılması gerekir. Eğer yanlış yapılan işler varsa sorumluları yargıya aktarılmalıdır ve ihaleleri de iptal edilmelidir."

CHP İl Başkanı Vedat Şenol, KYK yurtlarının öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak adına düzenli denetimlerden geçmesinin önemini vurguladı. Ayrıca, bu denetimlerin şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanması gerektiğini ifade etti.