Hacizli ISBAŞ’tan, Vergi Rekortmeni ISBAŞ’a – Satmadı, Sattırmadı, Vergi Rekortmeni yaptı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 2019 seçimlerinden önce kendilerine yönelik yapılan aleyhte propagandaları hatırlatarak, ISBAŞ ile ilgili "Satmayacağız, Sattırmayacağız" kampanyaları düzenlendiğini belirtti. Başkan Başdeğirmen, bu kampanyalara rağmen ISBAŞ'ı devraldıklarında 647 bin lira borçla karşılaştıklarını ancak 2019 yılında bu borçlu durumu düzelterek yıl sonunda 460 bin lira kar elde ettiklerini açıkladı. Ayrıca, BİMS üretimini yıllık 14 milyondan 28 milyon adede çıkardıklarını ve işi düzene soktuklarını vurguladı.

Başkan Başdeğirmen, ISBAŞ'ı bayilik sistemine geçirerek açık hesap satışlarına son verdiklerini ve yapılan tesis ve yatırımlarla başarıya ulaştıklarını belirtti. 2022 vergi rekortmenleri sıralamasında 27. sırada olduklarını ve 2023 sıralamasının henüz açıklanmadığını ancak ilk 10'da olduklarını ifade etti. Başkan Başdeğirmen, ISBAŞ'ın başarısızlıklarını ortaya koyarak, karalama kampanyalarının boşa çıktığını ve yaptıkları başarılarıyla geçmiş dönemin başarısızlıklarını gözler önüne serdiklerini belirtti.