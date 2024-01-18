TKDK Isparta İl Koordinatörlüğü, Antalya İrtibat Ofisi Açılışını Gerçekleştirdi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Isparta İl Koordinatörlüğü, IPARD desteklerinin Türkiye genelinde yayılması amacıyla faaliyet gösteren Antalya İrtibat Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış, Solak Mahallesi'nde, Alanya Yolu üzerindeki Serik Caddesi, Antalya Expo Center Teknik Alan-2 bölgesinde bulunan ofiste yapıldı (Adres: 431 AA, 07119 Aksu/Antalya).

Bu önemli adım, TKDK'nın bölgesel olarak tarım ve kırsal kalkınma projelerini destekleme ve koordine etme çabalarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Antalya İrtibat Ofisi, bölgedeki çiftçilere ve girişimcilere IPARD destekleri konusunda rehberlik sağlayarak tarımsal kalkınmaya katkıda bulunacak. Yeni ofisin bölgemize hayırlı olmasını dileriz.