Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Davraz Mahallesi Kapalı Pazaryeri Açılışını Gerçekleştirdi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, önceki dönemde inşa edilen ve 2022 Şubat'ında çöken Davraz Mahallesi Kapalı Pazaryeri'ni, yeniden inşa ederek açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine pazarcı esnafı ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Başkan Başdeğirmen, pazaryerinin hayırlı olmasını diledi. Vatandaşlar da Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ederek, "Isparta sizinle güzel. Sizleri çok seviyoruz" dedi.Davraz Mahallesi'nde inşa edilen kapalı pazaryeri, 2022 Şubat ayındaki yoğun kar yağışında çökmüştü. Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda yeniden inşa edilen pazaryeri, güneş enerjisi santraline uygun çatısıyla dikkat çekiyor.Açılış törenine, Başkan Başdeğirmen'in yanı sıra AK Parti SKM Başkanı Fatih Tola, çeşitli parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve mahalle muhtarları da katıldı. Başkan Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, pazaryerinin çökmesi nedeniyle yapılan çalışmalardan bahsederek, Isparta'nın 25 yılda kazandığı hizmetleri 2,5 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştirdiklerini ifade etti.Açılışın ardından pazarcı esnafını ziyaret eden Başkan Başdeğirmen, vatandaşların ve esnafın memnuniyetini kazanan pazaryerinin, bölgenin sosyal bir alanı olacağını vurguladı. Başkan, konuşmasının sonunda önümüzdeki dönemde yapılacak yeni tesislerin açılışlarını gerçekleştireceklerini belirtti ve katılımcılardan destek istedi.Davraz Mahallesi Muhtarı Coşkun Kunt da yaptığı konuşmada, Davraz Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nin çökmesinin ardından yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Başdeğirmen'e teşekkür etti.Başkan Başdeğirmen ve beraberindekiler, pazarcı esnafını tek tek ziyaret ederek, bol kazanç dileklerini iletti ve vatandaşlarla sohbet etti. Esnaflar ve vatandaşlar, pazaryerinin güzelliğini ve yapılan hizmeti takdirle karşıladıklarını belirterek, Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ettiler.