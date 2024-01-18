Bankalar Arasında Emekli Promosyon Yarışı: 15 Bin TL'ye Varan Avantajlar!

17 Ocak 2024 tarihinde alınan güncel bilgilere göre, emekli maaş zammının yüzde 37,57'den yüzde 42,6'ya yükseltilmesi ve en düşük emekli maaşının 7.500 liradan 10 bin liraya çıkarılması sonrasında bankalar da emekli maaş promosyonları konusunda yarışa girişti.

Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alacak emeklilere yönelik nakit promosyon kampanyaları, uzun süredir aynı prensibe dayanıyor. Ancak maaşlarını taşımak isteyen emekliler, bu değişikliği bildirmek durumunda. Bu noktada, bankalar arasındaki rekabet, emeklilere çeşitli avantajlar sunmayı gündeme getiriyor.

Promosyon Koşulları ve Banka Promosyonları:

ING Emekli Promosyonu:

SGK emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, maaş tutarına göre ek koşulsuz 10.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunulmaktadır. Otomatik fatura talimatıyla birlikte toplamda 15.000 TL'ye kadar promosyon kazanma şansı bulunmaktadır.

Türkiye Katılım Finans:

9 Aralık 2023 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında maaşını Türkiye Finans’a taşıyanlara 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve ödül fırsatı sunulmaktadır.

Garanti BBVA:

Garanti BBVA, emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL, 3.500 - 7.500 TL arasında olanlara 5.250 TL, 7.500 - 10.000 TL arasında olanlara 6.750 TL, 10.000 TL ve üstünde olanlara 7.500 TL nakit promosyon avantajı sunmaktadır. Mobil başvuru yapanlara ek 1.500 TL bonus imkanı bulunmaktadır.

QNB Finansbank:

8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim ile toplamda 9.200 TL'ye kadar emeklilik ödülü verilmektedir.

İş Bankası:

1 Kasım 2022 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında İş Bankası'na maaşını taşıyan SGK emeklilerine 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Yapı Kredi:

1 Eylül 2023 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında maaşını Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenlere 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunulmaktadır.

Akbank:

Akbank'a maaşını taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan alan emeklilere 10.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Denizbank:

DenizBank'tan maaşını 3 yıl süreyle almayı taahhüt eden emeklilere 5.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunulmaktadır.

Ziraat Bankası:

Ziraat Bankası, SGK emekli maaşı alan müşterilerine 3 yıl için toplamda 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen nakit promosyon ödemesi yapmaktadır.

Vakıfbank:

Vakıfbank, emekli maaşı tutarına göre 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi yapmaktadır.

Halkbank:

Halkbank, maaş aralığına göre 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen promosyon avantajları sunmaktadır.

Şekerbank:

Şekerbank, maaş aralığına göre 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi yapmaktadır.

Emekliler, maaşlarını taşıma kararı almadan önce bankaların sunduğu koşulları detaylı bir şekilde değerlendirmeli ve kendileri için en avantajlı seçeneği belirlemelidir.