TKDK Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı, Isparta'da Turizm ve Gastronomi Fuarında Konferans Verecek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı, 23 Kasım Perşembe günü Isparta'da düzenlenecek olan 1. Turizm Gastronomi Fuarında bir konferans verecek. Fuar, Gökkubbe Fuar Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan konferansla başlayacak.

TKDK Başkanı Antalyalı, konferansında IPARD hibe destekleri konusunda bilgi verecek. IPARD, tarım ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla sunulan bir destek programıdır. Bu program kapsamında çeşitli projelere hibe desteği sağlanarak kırsal alanlarda yaşayan insanların gelir düzeyinin artırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi hedeflenmektedir.

Konferans, ziyaretçilere IPARD programının işleyişi, başvuru süreçleri ve projelerin nasıl değerlendirildiği hakkında detaylı bilgiler sunma fırsatı sağlayacak. Isparta'da düzenlenen Turizm Gastronomi Fuarı, çeşitli etkinlikler, paneller ve yarışmalarla zenginleşecek, sektördeki paydaşları bir araya getirerek bilgi paylaşımına katkıda bulunacaktır.