"GÜNEŞİMİZ SOLMASIN" YARDIM KERMESİNE YOĞUN İLGİ

Depremzedeler İçin Düzenlenen Kermese Büyük Destek

Isparta Esnaf Odaları Birliği Kadın Komisyonu ve Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları işbirliğiyle düzenlenen "Güneşimiz Solmasın" yardım kermesi, Ispartalıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Hataylı depremzede ailenin SMA hastası Güneş Bebek'in tedavisi için başlatılan yardım seferberliği, kermesle birlikte daha da güçlendi.

Kaymakkapı'da gerçekleştirilen kermese katılan Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, oda başkanlarıyla birlikte kermesi ziyaret ederek, hem destek sağladı hem de vatandaşları Güneş Bebek'e katkı sunmaya davet etti. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Samet Tonay da etkinliğe katıldı.

Birlik Başkanı Tural, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hataylı depremzede ailenin SMA hastası Güneş Bebek'in tedavisi için başlatılan yardım kampanyasında yüzde 62'lik orana ulaşıldığını belirtti. Kampanya sürecinin sona ermesine kısa bir süre kaldığını ifade eden Tural, Güneş Bebek için destek çağrısında bulundu.

Tural, "Esnaf Odaları Birliği olarak yardım seferberliği başlatmıştık. Bugün de, Birliğimiz Kadın Komisyonu Başkanlığı ve Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları tarafından ortaklaşa düzenlenen yardım kermesi büyük bir ilgi gördü. Bu organizasyondan dolayı Kadın Komisyonu Başkanımız Figen Arı’ya, Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları Başkanı Sultan Güleç ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah kazanan SMA değil Güneş Bebek olacak." dedi.

Kermeste elde edilen gelirin tamamen Güneş Bebek'in tedavisi için kullanılacağı bilgisini veren Tural, tüm Isparta halkını duyarlı olmaya, kampanyaya destek vermeye çağırdı. Katılımcılar, Ziraat Bankası TR66 0001 0090 1039 3913 3050 01 IBAN nolu alıcı Gülben Aydın hesabına nakdi yardımda bulunabilecekleri gibi "GÜNEŞ" yazıp 8148’e mesaj göndererek 1 mesaj karşılığında 20 TL katkıda bulunabilecekleri ifade edildi.