TKDK Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı, Isparta 1. Turizm ve Gastronomi Fuarı'nda IPARD Hibe Destekleri Konferansı Verecek

Bu yıl ilki düzenlenen "Isparta 1. Turizm ve Gastronomi Fuarı"nda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Dr. A. Ahmet Antalyalı'nın "IPARD Hibe Destekleri" konulu bir konferansa katılacak. Tüm halkımız, konferansa davetlidir.