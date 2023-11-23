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TKDK Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı, Isparta 1. Turizm ve Gastronomi Fuarı'nda IPARD Hibe Destekleri Konferansı Verecek
TKDK Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı, Isparta 1. Turizm ve Gastronomi Fuarı'nda IPARD Hibe Destekleri Konferansı Verecek
ISPARTA
Tarih:
22.11.2023 22:12
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Bu yıl ilki düzenlenen "Isparta 1. Turizm ve Gastronomi Fuarı"nda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Dr. A. Ahmet Antalyalı'nın "IPARD Hibe Destekleri" konulu bir konferansa katılacak. Tüm halkımız, konferansa davetlidir.
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