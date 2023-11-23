Isparta'da Hırsızlık Operasyonu: Şüpheli Antalya'da Yakalandı

12 Kasım 2023 tarihinde Isparta il merkezinde bulunan Modernevler Mahallesinde bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayında, 2 adet akıllı telefon ve yazar kasadan 1.500 TL nakit para çalındı.Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, 36 saatlik kamera incelemeleri sonucunda şapka marifetiyle yüzünü gizleyen ve güvenlik kameralarını atlatan S.E.G isimli şüphelinin olayı gerçekleştiren kişi olduğunu tespit etti. Şüpheli, olayın ardından Antalya'ya gittiği belirlendi.Şüphelinin kimlik bilgileri ve güvenlik kamera görüntüleri Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ile paylaşılarak yapılan müşterek çalışmalar sonucunda, 20 Kasım 2023 tarihinde şüpheli S.E.G Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı.21 Kasım 2023 tarihinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Hırsızlık suç ve suçluları ile mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.