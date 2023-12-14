TKB’nden başarıya ödül: Isparta Şubesinden Burs Desteği

Türk Kadınlar Birliği (TKB) Isparta Şubesi, ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere yönelik burs programını genişleterek Halıkent Ortaokulu'nun şampiyon olan Kız Atletizm Takımı öğrencilerine de burs verme kararı aldı.

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TKB Isparta Şubesi, başarılı sporcu öğrencilere burs desteği verme kararı almıştır.

2023-2024 eğitim-öğretim döneminde daha fazla öğrenciye burs verme hedefi doğrultusunda mutluluk ve gurur yaşanmaktadır.

Bu yıl içerisinde 7'si Tıp fakültesi öğrencisi olmak üzere toplam 14 üniversite öğrencisi ile ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 24 öğrenciye burs verilmiştir.

Halıkent Ortaokulu'nun şampiyon olan Kız Atletizm Takımı öğrencileri de burs alacaklar arasına dahil edilmiştir.

TKB Isparta Şube Başkanı Semiramis Zehra Karataş, öğrencilere burs vermedeki kriterlerinin ihtiyaç sahibi ve başarılı olmaları olduğunu belirtmiştir.

Yönetim, atletizm takımının 5 sporcusuna burs verme kararı almıştır.

2023-2024 döneminde toplamda 45 öğrenciye burs verme hedefi koyulmuştur.

TKB, burslara katkı sağlamak amacıyla 15-17 Aralık 2023 tarihlerinde Iyaşpark AVM'de kermes düzenleyecek ve elde edilen geliri öğrenci burslarında kullanacaktır.

Şube Başkanı Karataş, hayırsever hanımları kermese davet etmiştir.