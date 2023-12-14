'GÖLLER EKSPRESİ' İZMİR İLE ISPARTA ARASINDA GÜNDÜZ SEFERLERİNE BAŞLIYOR

Göller Ekspresi, Anadolu'nun ilk demiryolu hattı olan Ege'nin bereketli topraklarından geçerek Isparta'ya ulaşıyor.

Gündüz seferleriyle yolcular, manzaranın keyfini çıkarabilecek.

Göller Ekspresi'nde günde ortalama 230 yolcu seyahat ediyor ve gündüz seferleriyle bu kapasite binin üzerine çıkacak.

İlk gündüz treni seferi 20 Aralık'ta başlayacak. İzmir'den kalkış saati 10.40, Isparta'ya varış saati 19.05 olarak planlandı. Isparta'dan kalkış ise 10.40, İzmir'e varış 19.34 olarak belirlendi.

Ayrıca, Kars ile Erzurum arasında turistik bölgesel tren seferleri 19 Ocak'ta başlayacak. Bu tren haftanın üç günü cuma, cumartesi, pazar günleri sefer yapacak ve toplam 30 sefer düzenleyecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir ile Isparta arasında mevcut Göller Ekspresi'ne ek olarak gündüz saatlerinde işleyecek yeni bir tren seferi başlatılacak. Bu yeni seferle birlikte yolcu kapasitesi binin üzerine çıkacak.Açıklamada, Göller Ekspresi'nin İzmir, Aydın, Denizli, Burdur ve Isparta illerini birbirine bağladığı, ancak vatandaşların gündüz tren taleplerinin artmasıyla yeni bir gündüz trenine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.Detaylar:Yapılan bu yeniliklerle birlikte, vatandaşlar hem daha fazla tren seçeneğine sahip olacak hem de güzergah boyunca gündüz seyahat imkanı bulacaklar. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.