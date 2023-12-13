Ticaret Bakanlığı'ndan İade Ücreti Açıklaması: Tüketiciyi Sevindiren Haber

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak'tan itibaren kargo iade masraflarının tüketiciler tarafından ödeneceği yönündeki haberlere dair bir açıklama yaparak iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.Bakanlık, internet üzerinden yapılan alışverişlerde ürün iadesi için kargo ücretinin tüketiciler tarafından karşılanacağı düzenlemesinin 1 Ocak'ta başlayacağına dair çıkan haberleri yalanladı.Açıklamada, "E-Ticarette cayma hakkını kullanan tüketicilerin yılbaşından sonra kargo iade masraflarını ödeyeceğine ilişkin haberler yanlıştır." ifadelerine yer verildi.Bakanlık, söz konusu düzenlemenin 1 Ocak 2025'e kadar ertelendiğini ve bu tarihe kadar mesafeli sözleşmelerde cayma hakkını kullanan tüketicilerden iade kargo ücretinin talep edilemeyeceğini belirtti.Açıklamada ayrıca, düzenlemelerin uygulanmaya başlayacağı tarih olan 1 Ocak 2025'e kadar mesafeli sözleşmelerde cayma hakkını kullanan tüketicilerin iade kargo ücretini ödememesi gerektiği vurgulandı. Bu konuda işlem yapan satıcılara 2023 yılı için 1,371 TL idari para cezası uygulanacak, ceza tutarı ise 1 Ocak 2024'ten itibaren yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Ayrıca, 2023 yılının ilk 3 ayında internet üzerinden mal veya hizmet satın alanların yüzde 75,5'inin giyim, ayakkabı ve aksesuar aldığı belirtildi. 2023 yılının haziran, temmuz ve ağustos aylarında yapılan satın alma işlemlerinde sorun yaşayan bireylerin oranının yüzde 27,1 olduğu ifade edildi. Teslimatın belirtilenden daha yavaş olması ve yanlış veya hasarlı mal, hizmet tesliminin en sık karşılaşılan sorunlar olduğu bildirildi.