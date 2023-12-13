Başkan Başdeğirmen: Tepkimizi Yüksek Sesle Dile Getirmeye Devam Edeceğiz

Isparta Kudüs Platformu bünyesinde yer alan Burak Derneği Başkan Yardımcısı Evren Durmuş, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Ali Osman Altunbaşak, Ensar Vakfı Başkanı Salih Arslan ve Cihannuma Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Çelik, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı. İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Ali Osman Altunbaşak, Kudüs Platformu olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Başkan Başdeğirmen'e bilgi verdi. Altunbaşak, Filistin İnisiyatifi Hareketi olarak oluşturdukları Kudüs Platformu'nun çalışmalarına dair detayları paylaştı. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri Büyük Isparta Yürüyüşü'nü anlattı.

İlgiyle dinlenen konuşmalarda, Isparta Belediyesi'nin sivil toplum kuruluşlarına verdiği destek vurgulandı. Başkan Başdeğirmen, yaşanan olayların duygusal etkilerini vurgulayarak, Filistin'e yapılan saldırıların tüm toplumu derinden üzdüğünü belirtti.

Başkan Başdeğirmen, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Sesimizle yapacağımız ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz. Sizler güzel bir birleşim sağladınız. Hepimiz Filistin’in arkasındayız diyebiliyoruz. İnşallah bu sorunu en kısa zamanda bertaraf edebilmek için Türkiye’miz, Cumhurbaşkanımız bu konuda en büyük hassasiyeti gösteren ülkelerden bir tanesi. Sizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum, ekip olarak bizler de yanınızdayız. Rabbim geleceğimizi aydınlık eylesin, oradaki kardeşlerimizi de bu hain saldırıdan en kısa zamanda kurtarsın inşallah."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Başdeğirmen, Filistin'e yapılan saldırılarda hayatını kaybeden Müslüman kardeşlerine Allah'tan rahmet diledi.