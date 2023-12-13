Güneş Patlaması Dünyayı Karanlığa mı Gömecek?

2020 yılından bu yana küresel felaketlerin artarak devam ettiği bir dönemde, araştırmacılar 2024 yılında dünyanın güneş patlaması nedeniyle karanlığa gömülebileceği yönünde uyarılarda bulunuyor. 100 yılda bir meydana gelen güneş fırtınalarının dünya genelinde elektrik kesintilerine yol açabilecek güçte olduğu belirtiliyor. Bu durum, teknolojinin zirveye ulaştığı modern çağda beklenen elektrik kesintisinin hayatı durma noktasına getirebileceği endişelerini doğuruyor.Felaket beklentisi, 2025 olarak düşünülen güneş patlamasının 2024'e alınmasıyla daha da arttı. Bazı ülkeler, bu olası felakete karşı pil, şarj, mum gibi temel malzemeleri stoklamaya yönelik tedbirler almaya başladı.Simpsonlar animasyon dizisinin yeni yıl sahnesi, küresel korku politikasının bir yansıması olarak nitelendiriliyor. Dizide, güneş fırtınası sonrasında alışılmış günlük yaşamın ilkel bir yaşamla değiştiği bir senaryo işleniyor.İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, olası bir felaketin dijital cihazları etkileme ihtimaline karşı halkı mum ve pille çalışan radyo gibi temel malzemeleri stoklamaya çağırdı.İngiltere'de, gelecekteki salgınlar, doğal afetler ve siber saldırılara karşı hazırlık yapılması amacıyla ulusal bir "dayanıklılık akademisi" başlatıldı.Güneş patlaması veya Güneş püskürtüsü, Güneş'in atmosferinde gerçekleşen şiddetli patlamalardır. Milyarlarca megaton gücündeki bu patlamalar genellikle saatte 1.000.000 km/saat hızla hareket ederler. Bu olaylar sonucunda milyarlarca joule'e kadar enerji açığa çıkabilir.Güneş püskürtüleri, Dünya atmosferine normalden daha küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları gönderir. Bu püskürtüler, iletişim ve güç ağlarını olumsuz yönde etkileyebilir.Bilim insanları, 2024 yılı başlarında Güneş fırtınalarının Dünya'yı etkileyebileceği konusunda uyarılarda bulunsa da, NASA ve benzeri otorite kuruluşlarından henüz bir açıklama yapılmamıştır. Simpsonlar animasyon dizisinin senaryosunu kimin yazdığı da merak konusu.