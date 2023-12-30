TEKNOFEST 2024 Başvuruları Başladı: 75 Milyon TL Ödül ve Maddi Destek!
TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına olan başvurular başladı. Yeni adresi Adana olan TEKNOFEST, 75 Milyon TL ödül ve malzeme desteği ile gençleri teknolojiye teşvik etmeye devam ediyor.
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bünyesinde düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarına başvurular alınmaya başlandı. "TEKNOFEST ile Gelecek Sensin" sloganıyla gerçekleştirilecek olan yarışmalarda, genç teknoloji meraklılarına 25 milyon TL ödül ve 50 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sunulacak. Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST, bu yıl 46 ana kategori ve 117 alt kategoride gerçekleşecek.
TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvurular 20 Şubat 2024 tarihine kadar yapılabilecek. 2018 yılından bu yana 2 milyonun üzerinde başvuru alan TEKNOFEST, gençlerin milli teknoloji üretme konusundaki ilgisini artırmayı hedefliyor. İlkokul seviyesinden mezuniyet seviyesine kadar geniş bir katılım yelpazesi bulunan yarışmalara katılmak isteyenler, 20 Şubat'a kadar www.teknofest.org adresinden başvuruda bulunabilecekler.
TEKNOFEST 2024'te düzenlenecek olan 46 farklı teknoloji yarışması arasında Roket, Model Uydu, Sağlıkta Yapay Zekâ, Biyoteknoloji İnovasyon, Sanayide Dijital Teknolojiler, Uçan Araba Simülasyon, Eğitim Teknolojileri, Robotaksi Binek Otonom Araç, Tarım Teknolojileri, Savaşan İHA, Çip Tasarım Yarışması gibi ilgi çekici kategoriler bulunuyor. Ayrıca, Kablosuz Haberleşme, BlokZincir, Hava Savunma Sistemleri, Finansal Teknolojiler, İnsansız Deniz Aracı, Akıllı Wi-Fi Kapsama ve TEKNOFEST Robolig Yarışmaları da bu yıl ilk defa başvuruya açılacak.
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor. Festival, 2024 yılında Adana'da gerçekleşecek ve gençlerin teknolojiye olan ilgilerini artırmayı amaçlayan bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak.
TEKNOFEST Resmi Web Sitesi üzerinden detaylı bilgilere ve başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.
Basın İletişimi: Orkestra İletişim
TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına olan başvurular başladı. Yeni adresi Adana olan TEKNOFEST, 75 Milyon TL ödül ve malzeme desteği ile gençleri teknolojiye teşvik etmeye devam ediyor.
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bünyesinde düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarına başvurular alınmaya başlandı. "TEKNOFEST ile Gelecek Sensin" sloganıyla gerçekleştirilecek olan yarışmalarda, genç teknoloji meraklılarına 25 milyon TL ödül ve 50 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sunulacak. Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST, bu yıl 46 ana kategori ve 117 alt kategoride gerçekleşecek.
TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvurular 20 Şubat 2024 tarihine kadar yapılabilecek. 2018 yılından bu yana 2 milyonun üzerinde başvuru alan TEKNOFEST, gençlerin milli teknoloji üretme konusundaki ilgisini artırmayı hedefliyor. İlkokul seviyesinden mezuniyet seviyesine kadar geniş bir katılım yelpazesi bulunan yarışmalara katılmak isteyenler, 20 Şubat'a kadar www.teknofest.org adresinden başvuruda bulunabilecekler.
TEKNOFEST 2024'te düzenlenecek olan 46 farklı teknoloji yarışması arasında Roket, Model Uydu, Sağlıkta Yapay Zekâ, Biyoteknoloji İnovasyon, Sanayide Dijital Teknolojiler, Uçan Araba Simülasyon, Eğitim Teknolojileri, Robotaksi Binek Otonom Araç, Tarım Teknolojileri, Savaşan İHA, Çip Tasarım Yarışması gibi ilgi çekici kategoriler bulunuyor. Ayrıca, Kablosuz Haberleşme, BlokZincir, Hava Savunma Sistemleri, Finansal Teknolojiler, İnsansız Deniz Aracı, Akıllı Wi-Fi Kapsama ve TEKNOFEST Robolig Yarışmaları da bu yıl ilk defa başvuruya açılacak.
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor. Festival, 2024 yılında Adana'da gerçekleşecek ve gençlerin teknolojiye olan ilgilerini artırmayı amaçlayan bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak.
TEKNOFEST Resmi Web Sitesi üzerinden detaylı bilgilere ve başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.
Basın İletişimi: Orkestra İletişim
- Hatice Güleç: 0532 552 42 38, hatice.gulec@orkestrailetisim.com
- Tuba Yeruşan Aydın: 0535 586 51 57, tuba.aydin@orkestrailetisim.com