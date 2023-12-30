Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğü, "Sivil Havacılık Girişimcilik Günleri - SDÜ Araştırma Ekosistemi" konulu bir konferans düzenledi.Konferans, Batı Yerleşkesi Merkezi Dersliklerinde gerçekleşti ve Araştırma ve Yenilikçilik Direktörü Prof. Dr. Serdal Terzi konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Terzi, üniversitelerdeki araştırma ekosistemini "iç paydaşlar" ve "dış paydaşlar" olarak iki kategoriye ayırdı. SDÜ'nün öğrencilerinin girişimcilik alanında yürüttükleri çalışmalara verdiği destekleri paylaşarak, "Ön Kuluçka Merkezi" ve "Prototip Atölyesi"nin sunduğu fırsatları anlattı. Terzi, Prototip Atölyesi'nin tüm öğrencilere ücretsiz olarak hizmet verdiğini ve yenilikçi fikirlerin burada hayata geçirildiğini belirtti. Ayrıca, Ön Kuluçka Merkezi'nde öğrencilere düzenli eğitimler verildiğini vurguladı.Konferansın sonunda öğrencilere, "Prototip Atölyesi", "Kuluçka Merkezi" ve "Yenilikçi Teknolojiler Merkezi"nin (YETEM) daha yakından tanıtılması amacıyla bir gezi programı düzenlendi.