Başkan Başdeğirmen: Bizi Kimse Yıkamaz

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Filistin'e destek amacıyla Kaymakkapı Meydanı'nda kurulan Gazze Nöbet Çadırını ziyaret etti. Ziyarette Filistin'de hayatını kaybedenler ve Pençe Kilit Operasyonları'nda şehit düşenler için dualar okundu.Isparta Filistin İnisiyatifi Hareketi Sekreteri ve Cihannuma Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Çelik, Pençe Kilit Operasyonları kapsamında 12 şehit verildiğini ve şehitler için hatim duası yapılacağını belirterek, Başkan Başdeğirmen'e teşekkür etti. Gazze Nöbet Çadırı'nın, 80 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturulan Isparta Filistin İnisiyatifi tarafından kurulduğunu söyledi. Çelik, çadırın koordinasyon merkezi gibi çalıştığını ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptığını ifade etti. Başkan Başdeğirmen'e yapılan ziyaretin anlamına vurgu yaparak, desteklerinden dolayı teşekkür etti.Yedi Hilal Dernek Başkanı Abdullah Örnek, Filistin'de yaşanan zulmü ve şehitleri hatırlatarak, bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Pençe Kilit Operasyonları'nda şehit düşen askerlere başsağlığı dileyerek terörü lanetledi.Başkan Başdeğirmen, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin birlik içinde olduğu sürece yıkılamayacağını ifade etti. Zulme karşı tepkilerini dile getiren Başkan Başdeğirmen, Gazze'nin Türkiye ile kardeş şehir olması talebini de değerlendirerek, bu konuda bir dilekçe ile bakanlığa başvurabileceklerini belirtti.Konuşmaların ardından Gazze'de hayatını kaybedenler ve tüm şehitler için dua edildi. Başkan Başdeğirmen, Gazze Nöbet Çadırı önündeki Gazze anı defterini imzaladı.