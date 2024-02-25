Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı Açıkladı

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, Gıda Etiketlerinde Yeni Düzenlemeleri Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüketicileri korumak amacıyla gıda etiketlerine yeni düzenlemeler getirildiğini açıkladı. Yumaklı, bu düzenlemelerle gıda etiketlerinde yanıltıcı ifadelerin ve görsellerin kullanılmasına izin verilmeyeceğini belirtti. Özellikle ürün adlarının, punto, stil ve karakterlerinin aynı olacağını vurgulayan Bakan, içeriğinde bulunmayan öğelerin isim ve görsellerinin kullanılmasının önüne geçileceğini ifade etti.

Buna ek olarak, tüketicileri yanıltıcı olabilecek ifadelere de izin verilmeyeceğini belirten Yumaklı, örneğin, "muzlu süt" ifadesinin, içinde sadece muz aroması bulunan bir süt için kullanılamayacağını açıkladı. Benzer şekilde, ürünlerin içerikleriyle uyumsuz ifadelerin, benzemezlik durumlarının ve yanıltıcı benzetmelerin yasaklanacağını belirtti.

Bakan Yumaklı, bu düzenlemelerin tüketicilerin daha bilinçli alışveriş yapmasına katkı sağlamayı hedeflediğini ve gıda güvenilirliğini artırmayı amaçladığını ifade etti. Ayrıca, vatandaşları gönüllü gıda denetçisi olmaya davet ederek, 2023'te 1,3 milyondan fazla gıda denetimi gerçekleştirdiklerini ve bu çabaların 2024'te de artarak devam edeceğini belirtti.