

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Emeklilere İlişkin Kulis Bilgisi

SGK uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı bir Youtube yayınında emeklilere ilişkin kulis bilgisini paylaştı. Aldığı duyumlar doğrultusunda hükümetin, emeklilerin zam beklentisine karşı bir çalışma başlattığını ve olası bir kayıp tespiti durumunda gerekli adımları atacağını belirtti. Erdursun'a göre, yerel seçimlere kadar emekli maaşlarına 2 bin, 3 bin, 4 bin lira arasında seyyanen artışlar gelebileceği yönünde bilgi aldı. Ancak aksi bir durumda emeklilerin zorlu şartlarla karşılaşabileceğini ifade etti.