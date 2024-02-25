IYAŞ'ın 25. Yıl Büyük Çekilişi Sonuçları Açıklandı

IYAŞ tarafından düzenlenen 25. yıl büyük çekilişinin sonuçları noter huzurunda açıklandı. Çekilişte birçok değerli ödül sahiplerini buldu. Kazanan talihlilerin listesi şu şekildedir:

Opel MOKKA E Kazanan Talihli:

Talihli Numarası: 422045

İsim: Yağmur K.

5 Adet IXOMİMİ ROBOT VACUUM MOP 2 Kazanan Talihliler:

Talihli Numarası: 188047 - İsim: Yiğit B. Talihli Numarası: 121332 - İsim: Mustafa E. Talihli Numarası: 658071 - İsim: Manal Ç. Talihli Numarası: 670375 - İsim: Dilek P. Talihli Numarası: 919487 - İsim: Gülsev Ç.

5 Adet APPLE MME73TU/A AİRPODS 3.NESİL VE MAGSAFE SARJ KUTUSU Kazanan Talihliler:

Talihli Numarası: 814160 - İsim: Fatih Ç. Talihli Numarası: 611969 - İsim: Yaşar K. Talihli Numarası: 786338 - İsim: Hamidiye G. Talihli Numarası: 598834 - İsim: Halit K. Talihli Numarası: 310843 - İsim: Hasan Hüseyin Ç.

5 Adet PHİLİPS HD 9252/90 AİRFRYER Kazanan Talihliler:

Talihli Numarası: 586627 - İsim: Gamze Y. Talihli Numarası: 887863 - İsim: Simge B. Talihli Numarası: 914895 - İsim: Ümithan H. Talihli Numarası: 627336 - İsim: Aliş D. Talihli Numarası: 092495 - İsim: Halil D.

5 Adet KARACA HATIR FİLTRE KAHVE MAKİNASI Kazanan Talihliler:

Talihli Numarası: 834463 - İsim: Kaan D. Talihli Numarası: 880887 - İsim: İsmail K. Talihli Numarası: 858668 - İsim: Gülsüm A. Talihli Numarası: 553108 - İsim: Mehmet Ç. Talihli Numarası: 942047 - İsim: Murat Ö.

4 ADET IYAŞ HİPERMARKET 5000 TL’LİK Hediye Çeki Kazanan Talihliler:

Talihli Numarası: 830342 - İsim: Davut K. Talihli Numarası: 913292 - İsim: Gülistan Y. Talihli Numarası: 121724 - İsim: Demet G. Talihli Numarası: 896578 - İsim: Melek A.