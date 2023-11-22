Tarihi Üzüm Pazarı'nda Restorasyon Çalışmaları Hızla İlerliyor

Isparta Belediyesi, Tarihi Üzüm Pazarı'nda gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarına 4. etapta devam ediyor. Bu kapsamda, 1'i tescilli 37 dükkanın çatı ve dış cepheleri tadilattan geçiriliyor, ahşap doğrama ve camlar monte ediliyor.

16'sı tescilli toplamda 110 dükkanın yer aldığı Tarihi Üzüm Pazarı, Isparta'nın tarihine tanıklık etmiş önemli bir mekan. Belediye tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları, pazarın eski günlerindeki zarafetini yeniden kazanması için sürdürülüyor.

Sokak sağlıklaştırma çalışmalarının bir parçası olan restorasyon projeleri, şehrin estetik görüntüsüne katkı sağlamanın yanı sıra tescilli dükkanların özgün mimarisini koruma amacını taşıyor. İlk üç etapta tamamlanan 53 dükkanın restorasyonunun ardından, şehir estetiğine değer katan gece aydınlatmalarıyla Tarihi Üzüm Pazarı daha da göz alıcı hale geldi.

etaptaki çalışmalarda ise 1'i tescilli 37 dükkanın çatı ve dış cepheleri projeye uygun olarak tadilattan geçiriliyor. Sıva işlemleri titizlikle gerçekleştirilirken, ahşap doğrama ve cam montajlarıyla dükkanların orijinal yapısını korumak amaçlanıyor.

Bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalarda, Tarihi Üzüm Pazarı'nın geçmişine saygı gösterilirken, modern şehir yaşamına uyumlu hale getirilmesi için özenle çalışılıyor. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, Isparta'nın önemli tarihî ve kültürel alanlarından biri daha gün yüzüne çıkacak, ziyaretçilerini tarihî bir yolculuğa davet edecek.