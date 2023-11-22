

Isparta Belediyesi, Gül Küçük Sanayi Sitesi'nde Trafik Güvenliği İçin Önemli Bir Adım Attı

Isparta Belediyesi tarafından Gül Küçük Sanayi Sitesi'nde giriş ve çıkışların trafik güvenliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen düzenleme çalışmaları tamamlandı. 3. kapının karşısındaki yolda yapılan genişletme çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı. Sanayi sitesinin trafik akışının düzenlenmesi, 281 Cadde ile birleştirilmesi ve genişletilmesi, Gül Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Boyacı ve Gül Petek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mevlüt Turan tarafından memnuniyetle karşılandı.

Gül Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Boyacı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in yaptığı inceleme sonucunda, eski Park ve Bahçeler Müdürlüğü yanındaki 10 metrelik yolun genişletileceği ve 281 Cadde ile birleştirileceği sözünü hatırlattı. Boyacı, bu projenin gerçekleşmesinin Isparta'da yol demekle medeniyet demek olduğunu belirtti. Aynı zamanda oluşan darlık nedeniyle yaşanan trafik sorununu çözecek bir projenin hayata geçirildiğini vurgulayarak Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti.

Gül Petek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mevlüt Turan da, sanayiye yapılan yol ve kavşak çalışmalarından dolayı Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ederek, ayrıca umumi tuvalet, cami düzenlemesi gibi hizmetler için de teşekkürlerini iletti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in gerçekleştirdiği projelerin sanayi bölgesine büyük katkı sağladığı ve trafik güvenliğini artırdığı ifade edilerek, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Başdeğirmen'e teşekkürler sunuldu.