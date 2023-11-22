2. Ulusal Elma Çalıştayı Eğirdir’de Başladı

Türkiye'nin lider elma üreticilerinden Isparta'da, dünya elma üretiminin yüzde 26'sını gerçekleştiren bölgede düzenlenen 2. Ulusal Elma Çalıştayı, Eğirdir Meyvecilik Araştırma Merkezi ev sahipliğinde başladı. Çalıştay, sektör paydaşlarıyla birlikte Türkiye'nin elma endüstrisinin iç ve dış pazar rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Açılış konuşmasında Vali Baruş, Isparta'nın elma üretimindeki önemine vurgu yaparak, "Isparta sadece üretim miktarı bakımından değil, Eğirdir Gölü'nün oluşturduğu ekolojik özellikleri ile de üretilen elmanın kalitesi ile öne çıkıyor. Isparta, 480.000 ton kapasiteli 112 atmosfer kontrollü soğuk hava deposu ile depolama kapasitesinde Türkiye'de lider konumda bulunuyor. Elma üretiminin Türkiye ekonomisine katkısı yaklaşık 5 milyar 537 milyon Türk Lirası'dır." dedi.

Vali Baruş, ayrıca "Isparta Elması"nın coğrafi işaretini almış olmalarının önemine değinerek, elmanın işlenmesi ve pazarlanması konusundaki önemli yatırımlara da vurgu yaptı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün ilkini 2012 yılında düzenlediği I. Ulusal Elma Çalıştayı'nın ardından Isparta'nın elma sektöründeki gelişmelerini anlatan Vali Baruş, "Isparta Ticaret Borsası tarafından dünya çapında tanıtımı yapılan 'Isparta Elması' filmi, dünyanın farklı ülkelerinde geniş bir kitleye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Vali Baruş, elma üzerine yapılan çalışmalarda bilimsel verilerin esas alınmasının önemine vurgu yaparak, üniversitelerin ve araştırma enstitülerinin elma üretimiyle ilgili çözüm önerileri sunmada önemli bir rol oynadığını belirtti.

Çalıştay, Elma Sektöründe İnovasyon ve İşbirliğini Güçlendirmeyi Hedefliyor

Ulusal Elma Çalıştayı'nın, elma üretimi, işlenmesi, pazarlaması ve bilimsel çalışmalar konusunda sektördeki tüm paydaşları bir araya getirerek inovasyon ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor. Çalıştay boyunca sektördeki güncel konular ele alınacak ve ortak çözümler bulunması için çeşitli oturumlar düzenlenecek.

Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan "Çalıştay Hatırası" çantalarında, enstitü tarafından yürütülen 82 projenin detaylarına yer verildi. Çalıştayın, Türkiye'nin elma üretimindeki pazar rekabet gücünü artırmak için önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Katılımcılar arasında Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Metin Türker, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Şerif Özongun, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök gibi isimler bulunuyor.