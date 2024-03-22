Mehmet Şimşek İşaret Etti, Vergi Dairesi Uyardı: 'Tapusu Olan Herkesi İlgilendiriyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in işaretinin ardından, Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer milyonlarca tapu sahibini üstüne basa basa uyararak 2023 yılında kira geliri elde eden mükelleflerin beyanname verme zorunluluğuna dikkat çekti.

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer, 2023 yılında kira geliri elde eden mükelleflerin 1 Mart - 1 Nisan 2024 tarihleri arasında yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyanda bulunmaları gerektiğini hatırlatarak, tapu sahiplerini uyardı.

Törer, yaptığı açıklamada, "2023 yılı içerisinde elde edilen gelirlere ilişkin beyannamelerin, kendileri için önceden hazırlanmış olan Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden vergi dairesine gitmeden kolay ve güvenli bir şekilde verebilirler. Mükelleflerimiz sisteme, Başkanlığımız internet sayfası (gib.gov.tr) üzerinden 7 gün 24 saat ulaşabilir" dedi.

Binaların mesken olarak kiraya verilmesiyle elde edilen gelirlerin 2023 yılı için 21.000 TL’lik kısmının istisna olduğuna değinen Törer, bu tutarın altında kira geliri elde edenlerin beyanname verme zorunluluğu bulunmadığını, bu tutarın üzerinde gelir elde ettiği halde beyanda bulunmayan veya eksik beyanda bulunan mükelleflerin ise bu istisna tutarından yararlanamayacağını dile getirdi.

Törer ayrıca, tapu sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyararak, "İnternet üzerinden beyanda bulunmak isteyen mükellefler, kullanıcı kodu veya e-Devlet şifresi ile Hazır Beyan Sistemi’ne giriş yaparak beyannamelerini kolaylıkla verebileceklerdir" diye konuştu.

Mükelleflerin, beyannamelerini 1 Mart - 1 Nisan 2024 tarihleri arasında gönderebileceklerini belirten Törer, gelir vergisinin Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenmesi gerektiğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in daha önce yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Törer, "Kira gelirlerinin mart ayında doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul sahiplerinin mercek altına alındığını" hatırlattı.