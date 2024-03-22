Emeklilerin promosyonlarının yatacağı tarih belli oldu Bakan Işıkhan'dan jet açıklama

Emeklilerin Promosyonları 28 Mart İtibarıyla Hesaplara Yatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşlarını kamu bankalarına taşıyan emeklilere yönelik olarak açıkladığı 8-12 bin lira arasındaki promosyon müjdesinin ardından, promosyonların hesaplara yatırılacağı tarih netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin promosyonlarının 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart tarihi itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak" dedi.

Emeklilerin bu promosyonlarla maddi anlamda rahatlayacağı ve günlük hayatlarını daha kolay sürdürebilecekleri bekleniyor. Kamu bankalarının bu süreçte aktif bir rol oynayarak emeklilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hızlı bir şekilde hareket etmeleri bekleniyor.

28 Mart tarihi itibarıyla emekliler, bekledikleri promosyonları hesaplarında görmeye başlayacaklar, bu da emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek adına önemli bir adım olacak.