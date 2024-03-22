

'Belge Getirenlere Maaş Bağlanacak' - Bakanlık Harekete Geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özel bir maddi destek programı başlatarak kronik hastalıklara sahip bireyler için önemli bir adım attı. Bu program kapsamında, belgeyi getiren herkese aylık 5.100 TL maaş verilmesi kararlaştırıldı.

Bu önemli adım, kronik hastalıklarla mücadele eden bireylerin sosyal ve ekonomik zorluklarını hafifletmeyi amaçlıyor. Gelir şartı aranmaksızın sunulan bu yardım, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve maddi zorluklarına çözüm sağlamak adına büyük bir destek niteliği taşıyor.

Program kapsamında, kronik hastalıklar nedeniyle zorluklarla karşılaşan bireylerin başvuruları değerlendirilerek aylık 5.100 TL nakit yardımı sağlanacak. Bu destek, hastalara düzenli bir gelir kaynağı sunarak yaşamlarını sürdürmelerine önemli bir katkı sağlayacak.

Başvuru süreci, Aile Bakanlığı'na yapılan başvurularla başlıyor ve hastanın sağlık durumu detaylı bir şekilde incelenerek yardımın verilip verilmeyeceğine karar veriliyor. Özellikle Ocak ve Temmuz aylarındaki zamlarla birlikte artırılan bu yardım, 2024 yılında memur maaşlarındaki beklenen yüzde 50'lik artışla paralel olarak yükseltilmeyi planlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu maddi destek programı, kronik hastalıklar nedeniyle maddi desteğe ihtiyaç duyan bireyler için önemli bir rahatlama kaynağı olacak. Bu anlamlı yardım, sosyal sorumluluk anlayışının bir yansıması olarak, kronik hastalara umut ve destek olmayı sürdürecek.