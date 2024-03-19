Tapudaki kritik detay ortaya çıktı 'Eviniz yıkılabilir'

Ev Almadan Önce Bilmeniz Gereken Kritik Detaylar: "Kat İrtifakı" ve "Kat Mülkiyeti" Arasındaki Fark!

Evinizi satın alırken dikkat etmeniz gereken önemli bir detay, tapuda yer alan "kat irtifakı" veya "kat mülkiyeti" terimleri olabilir. Bu terimler arasındaki farkı bilmek, gelecekte olası sorunların önüne geçmenize yardımcı olabilir.

Kanun Ne Diyor?

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, kat mülkiyeti; tamamlanmış bir yapının bağımsız bölümlerinin üzerinde sahiplerin mülkiyet haklarının kurulmasıdır. Kat irtifakı ise henüz tamamlanmamış bir inşaatta bağımsız bölümlere yönelik mülkiyet hakkının kurulması anlamına gelir.

Yapı İzni Alınmış Mı?

Kat irtifakı, henüz tamamlanmamış bir inşaat sürecinde hak sahiplerinin paylarını gösterir. Ancak, inşaat tamamlandığında bu haklar kat mülkiyetine dönüştürülmelidir. İnşaat tamamlandıktan sonra iskan belgesi alınması gerekmektedir. İskan alınmamış bir yapıda yaşamak, elektrik ve su gibi temel hizmetlerin şantiyeden alınmasına neden olabilir, bu da ek maliyetlere yol açabilir.

Kritik İskan Detayı

İskan alınabilmesi için binanın tamamlanmış olması gerekmektedir. Ancak, müteahhitler bazen iskanı olmayan daireleri satıp daha sonra iskan başvurusunda bulunabilirler. Bu durumda oluşacak maliyeti ev sahipleri karşılayabilir. Bu nedenle, alacağınız evin iskanının olduğundan emin olmanız önemlidir.

Yıkım Riski

Eğer tapuda "kat irtifakı" varsa ve iskan müracaatı yapılmamışsa, yıkım riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Belediye, projeye uygun olmayan bir inşaat tespit ederse, yıkım kararı çıkarabilir veya kredi almanıza engel olabilir.

Başvuru Var İse Otomatik Geçiş

Ancak, bazı durumlarda, "kat irtifakı" olan binaların "kat mülkiyeti"ne dönüştürülmesi mümkündür. Bunun için kat maliklerinden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin tapu dairesine gönderilmesi gerekmektedir.

Evinizin "kat mülkiyeti" statüsüne sahip olması, projenin uygunluğunun ve tamamlanmışlığının bir göstergesidir. Ayrıca, bu durum ev sahibinin bağımsız bölüm üzerinde hak sahibi olduğunu gösterir.

Ev alırken, tapudaki bu detaylara dikkat etmek, ileride karşılaşabileceğiniz sorunları önlemenize yardımcı olabilir.