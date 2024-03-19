Ticaret Bakanlığı Otomotiv Sektörü İçin Yeni Düzenlemeleri Açıkladı: 1 Temmuz'a Kadar Yasaklandı!

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe yaşanan sorunlara çözüm getirmek ve tüketicilerin haklarını korumak adına önemli düzenlemeleri hayata geçiriyor. Son açıklamalarına göre, Ticaret Bakanlığı'nın bu kapsamda gerçekleştirdiği denetimlerde 1 Temmuz'a kadar geçerli olmak üzere yeni yasaklamalar getirildiği duyuruldu.

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, otomotiv sektörüne yönelik düzenlemelere uymayan firmalara yoğun denetim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 258 firmaya yapılan denetimler sonucunda toplamda 688 firmaya 404.741.914 TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın görev ve yetki alanı geniş olup 85 milyon vatandaşımızın her birine karşı birçok sorumluluğumuz bulunmaktadır. Adil ve rekabetçi bir iç piyasa ile istikrarlı bir iç ticaret ortamı tesis etmek Ticaret Bakanlığımızın en temel hedeflerinden biridir" denildi.

Açıklamada ayrıca, 2023 ve 2024 yıllarında toplamda 212.176.230 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Bu yılın ilk iki ayında ise 43.590 adet firmanın 1.053.440 adet ürünü denetlendi ve 9.117 aykırı ürüne 34.666.798 TL idari para cezası kesildiği ifade edildi.

Otomotiv sektöründe yaşanan tüketici mağduriyetlerini önlemek ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısı oluşturmak amacıyla önemli düzenlemelerin hayata geçirildiği vurgulandı. Bu kapsamda, 6 ay 6 bin kilometre olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Ayrıca, motosiklet piyasasında da benzer olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla motosikletleri aynı kapsama alındığı ve ikinci el taşıtların sıfır fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasının 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yasaklandığı ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı'nın otomotiv sektörü için getirdiği bu yeni düzenlemelerle, tüketicilerin hakları korunarak sektördeki denge ve düzenin sağlanması hedefleniyor.