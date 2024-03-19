O sebze kanserin kökünü kurutuyor ' Doktor her gün mutlaka yiyin diyerek açıkladı'

Soğanın Kanserle Mücadeledeki Rolü: Doktor Tavsiyesi

Beslenme düzeni sağlığınızı korumanın ve hastalıklardan korunmanın önemli bir parçasıdır. Son günlerde, ABD'li bir doktorun paylaştığı bilgiler sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Soğanın sağlık açısından önemine dair yapılan bu paylaşım, soğanın kanserle mücadeledeki rolünü vurguluyor.

Osteopati doktoru Dr. Poonam Desai, antiinflamatuar ve kanser önleyici özellikleri nedeniyle soğanı "düzenli olarak" tükettiğini belirtiyor. Express'in Mynet'te yer alan habere göre, Dr. Desai, soğanın içerdiği quercetin adlı madde sayesinde güçlü antioksidan ve antiinflamatuar faydalar sunduğunu ifade ediyor.

Dr. Desai'nin açıklamalarına göre, soğanın rengi önemli bir faktördür. Kırmızı soğanın, beyaz veya sarıya göre daha fazla quercetin içerdiği belirtiliyor. Bu nedenle, Dr. Desai kırmızı soğanı tercih ettiğini söylüyor. Ayrıca, pişmiş soğanın quercetin seviyesinin azaldığına dikkat çekiyor ve bu nedenle soğanları çiğ olarak tüketmeyi tercih ettiğini belirtiyor.

Dr. Desai'nin önerisine göre, soğanın kuru, pul pul tabakasını soyduğunuzda, dış katmanların iç katmanlardan daha fazla quercetin içerdiği görülüyor. Bu nedenle, soğan seçerken kırmızı soğanı tercih etmek, çiğ olarak tüketmek ve dış katmanları da yemek, soğanın sağlık yararlarını en üst düzeye çıkarmanın bir yolu olabilir.

Quercetin içeren diğer gıdalar arasında turunçgiller, elma, maydanoz, adaçayı ve çay bulunuyor. Bu besinleri düzenli olarak tüketmek, antioksidan alımını artırarak sağlıklı bir yaşam tarzına katkı sağlayabilir.

Soğanın kanserle mücadeledeki potansiyeli ve antioksidan özellikleri, beslenme düzenimizde düzenli olarak yer verilmesi gerektiğini gösteriyor. Dr. Desai'nin tavsiyeleri, soğanın sağlık açısından önemini vurguluyor ve beslenme alışkanlıklarımızı şekillendirmede rehber olabilir.