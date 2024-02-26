"Sicil Affı Geliyor: Borç Listeleri Temize Çekilecek, Vatandaşlar Nefes Alacak"



Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni bir kanun teklifi, binlerce vatandaşı sevindirecek bir gelişmeye işaret ediyor. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir tarafından hazırlanan kanun teklifi, geçmiş borçları nedeniyle sicili olumsuz etkilenen vatandaşları rahatlatmayı amaçlıyor.

Meclis'e sunulan kanun teklifi özellikle kredi kartı veya kredi borçları nedeniyle mali sıkıntı yaşayan vatandaşlara nefes aldıracak bir adım olarak değerlendiriliyor. Kanun teklifi, borçlarını ödeyen ya da yapılandıran vatandaşların kredi notlarına ilişkin olumsuz sicillerinin temizlenmesini öngörüyor.

"Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması" başlıklı kanun teklifi, sicil affı anlamına geliyor. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, yaptığı açıklamada, özellikle yasal takip başlatılan veya ödemelerinde gecikmeye düşen tüketicilerin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından riskli ve kötü sicilli olarak değerlendirildiğini belirtti. Sicil affı ile birlikte, borcunu tamamen ödeyen veya yapılandıran vatandaşların kredi notlarının temizleneceğini ifade etti.

Sicil affı teklifi, 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna yeni bir madde eklemeyi öngörüyor. Maddeye göre, anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2023'ten önce olan ve ödemelerini aksatan bireylerin borçları, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar tamamen ödenmesi veya yapılandırılması durumunda, borç sicilleri silinecek ve bu borçlar finansal işlemlerinde dikkate alınmayacak. Sicil affının, vatandaşlara ekonomik zorluklarla mücadele etme imkanı tanıması bekleniyor.