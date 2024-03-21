Tapu devir işlemlerinde yeni dönem

Ev alımı veya satımı sürecinde yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarına karşı yeni bir uygulama devreye alındı. İşte bu uygulamanın detayları:
- Konut alım-satımlarında, Tapu Güvenilir Hesap kullanılarak paralar güvence altına alınacak ve tapu devri sırasında yaşanabilecek her türlü olumsuzluk önlenmiş olacak.
- Tapu Güvenilir Hesap uygulaması, gayrimenkulün mülkiyet hakkı ile devir bedeli olan para eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayacak.
- Bu hesaplar, Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren Takasbank ile kamu bankaları Ziraat, Vakıf ve Halkbank'ta bulunmaktadır.
- Para transferi için öncelikle Tapu Müdürlüğü'ne başvurularak bir e-tahsilat numarası alınmalıdır.
- Alıcı ve satıcılar, Takasbank aracılığıyla işlemi Tapu Takas web sitesi, mobil uygulama veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirler.
- Bankadan alınan hesap numarasına gönderilen para askıda tutulur ve tapu devri gerçekleştikten sonra satıcının hesabına geçer. Bu süreç boyunca alıcı ve satıcıya bilgilendirme amaçlı SMS gönderilir.
- Kamu bankalarında işlem yapmak isteyenler de Tapu Müdürlüğü'nden e-tahsilat numarası alarak en yakın kamu bankası şubesine başvurabilirler.
- Eğer tapu devri gerçekleşmezse, evi devralacak kişi bankaya müracaat ederek parayı talep edebilir.
Bu yeni uygulama sayesinde, tapu devri sırasında yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarının önüne geçilerek ev alım-satım süreci daha güvenli hale getirilmiş olacak.