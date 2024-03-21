Tapu devir işlemlerinde yeni dönem

Ev alımı veya satımı sürecinde yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarına karşı yeni bir uygulama devreye alındı. İşte bu uygulamanın detayları:

Konut alım-satımlarında, Tapu Güvenilir Hesap kullanılarak paralar güvence altına alınacak ve tapu devri sırasında yaşanabilecek her türlü olumsuzluk önlenmiş olacak.

Tapu Güvenilir Hesap uygulaması, gayrimenkulün mülkiyet hakkı ile devir bedeli olan para eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayacak.

Bu hesaplar, Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren Takasbank ile kamu bankaları Ziraat, Vakıf ve Halkbank'ta bulunmaktadır.

Para transferi için öncelikle Tapu Müdürlüğü'ne başvurularak bir e-tahsilat numarası alınmalıdır.

Alıcı ve satıcılar, Takasbank aracılığıyla işlemi Tapu Takas web sitesi, mobil uygulama veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirler.

Bankadan alınan hesap numarasına gönderilen para askıda tutulur ve tapu devri gerçekleştikten sonra satıcının hesabına geçer. Bu süreç boyunca alıcı ve satıcıya bilgilendirme amaçlı SMS gönderilir.

Kamu bankalarında işlem yapmak isteyenler de Tapu Müdürlüğü'nden e-tahsilat numarası alarak en yakın kamu bankası şubesine başvurabilirler.

Eğer tapu devri gerçekleşmezse, evi devralacak kişi bankaya müracaat ederek parayı talep edebilir.

Bu yeni uygulama sayesinde, tapu devri sırasında yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarının önüne geçilerek ev alım-satım süreci daha güvenli hale getirilmiş olacak.