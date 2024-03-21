Ev sahibi ve kiracılar dikkat 'Mahkeme tahliye kararı verdi'



Ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan bir anlaşmazlık sonucunda mahkeme tarafından verilen tahliye kararı, ev sahibinin haklarını koruyarak 10 yıldan uzun süredir evinde oturan kiracısını yasalara uygun bir şekilde evden çıkarmasını sağladı. İşte yaşanan durumun detayları:

Kiracı, evden çıkmak istemeyip kirasını %25 artışla ödemek istediğini belirtmiş ve bu talep üzerine mahkeme devreye girmiştir.

Arabuluculuk süreci başlatılmış, ancak taraflar anlaşamamış ve sonuç olarak tahliye davası açılmıştır.

Davanın ilk duruşmasında taşınmazın tahliyesine karar verilmiş ve bu karar hızlı bir şekilde sonuçlandırılmıştır.

Önemli olan nokta, ev sahibinin haklı bir nedenle ihtarname göndermiş olmasıdır. Sözleşmenin yenilenmeyeceğini ve kira sözleşmesinin sona ereceği tarihten en az 3 ay önce kiracıya bildirilmiştir.

Türk Borçlar Kanunu'ndaki kurallara uygun olarak yapılan tahliye davaları 3 ay içerisinde sonuçlanabilmektedir.

Bu durum, ev sahibinin hızlı ve etkili bir şekilde haklarını koruyarak kiracısını evden çıkarmasını sağlamıştır. Tahliye kararı, sürecin ne kadar etkili ve hızlı bir şekilde sonuçlanabileceğini gözler önüne sermiştir.