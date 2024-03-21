EPDK elektrik aboneliğinde o ücreti almayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan vatandaşlardan elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli alınmayacağını duyurdu. İşte detaylar:

EPDK'nın açıklamasına göre, elektrik faturası desteği alan vatandaşlardan elektrik aboneliği güvence bedeli alınmayacak.

Bu düzenlemeyle birlikte, 3.7 milyon hane elektrik aboneliği güvence bedeli ödemek zorunda kalmayacak.

Güvence bedeli, hane elektrik tüketimine göre değişiklik gösteriyor ve 681 lira ile 1634 lira arasında değişen bir aralıkta belirlenmiş durumda.

Bu yeni düzenleme sayesinde elektrik aboneliği sürecindeki maliyetler azaltılarak, elektrik faturası desteği alan vatandaşlara önemli bir avantaj sağlanmış olacak.

Toplamda 3 milyon 721 bin hak sahibi hanenin bu düzenleme kapsamına girdiği belirtiliyor.

Bu gelişmeyle birlikte, elektrik aboneliği güvence bedeli konusunda destek sağlanarak, maddi olarak daha güç durumda olan vatandaşların yükü hafifletilmiş olacak.