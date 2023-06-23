Sütçüler ilçesinde faaliyet gösteren Sütçülerliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (SÜDER), Yeşilvadi Alabalık Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ilk toplantıyla büyük bir adım attı. Başarılı girişimci Mahmut Aslan'ın sahibi olduğu tesislerde gerçekleşen toplantıya Sütçüler Belediye Başkanı İsmail Yurdabak ve SÜDER Başkanı Faruk Daşdöner katıldı.SÜDER, 2000 yılında kurulmuş olup Sütçüler ilçesindeki halkı bir araya getirmek ve yardımlaşma kültürünü geliştirmek amacıyla faaliyet göstermektedir. Toplantıda bir araya gelen Sütçülerliler, birlik ve beraberlik içinde güçlü bir dayanışma örneği sergiledi.SÜDER Başkanı Faruk Daşdöner, yönetim kurulunun oluşturulmasının ardından çalışmalara başladıklarını ifade ederek, bu birlikteliğin sağlanmasında büyük emekleri olan Sütçüler Belediye Başkanı İsmail Yurdabak'a teşekkürlerini iletti. Başkan Daşdöner, tüm Sütçülerli hemşerilerini derneklerine sahip çıkmaya ve üye olmaya davet ederek, derneklerinin Sütçüler ilçesi ve yaklaşık 25 bin değerli hemşerilerine hizmet verdiğini belirtti. Başkan Daşdöner, hedeflerinin ilk etapta 30 bin üye sayısına ulaşmak olduğunu ve SÜDER'in aktif hale getirilerek Sütçüler'e güzel hizmetler sunacaklarını vurguladı.Ayrıca, yeni oluşturulanweb sitesinin faaliyete geçtiğini belirten Başkan Daşdöner, site üzerinden üyelik ve kan bağışı listesi oluşturulduğunu da dile getirdi.Sütçüler Belediye Başkanı İsmail Yurdabak da SÜDER Derneği'ne her zaman destek verdiklerini ifade ederek, Başkan Daşdöner ve yönetiminin projelerinin yanında olduklarını belirtti. Bu birliktelik sayesinde aşamayacakları sorun olmadığını vurgulayan Başkan Yurdabak, SÜDER'in başarılı çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.ÖZET: Sütçüler ilçesinde faaliyet gösteren SÜDER Derneği, Yeşilvadi Alabalık Tesisleri'nde düzenlediği toplantıyla birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirerek büyümeye devam ediyor. Başkan Faruk Daşdöner ve yönetiminin liderliğindeki dernek, Sütçüler halkına hizmet vermek ve birlikte güzel çalışmalara imza atmak için aktif bir şekilde faaliyet gösteriyor. SÜDER Derneği'nin web sitesi olan www.suder32.com üzerinden üyelik ve kan bağışı işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Sütçüler Belediye Başkanı İsmail Yurdabak da SÜDER'in projelerini desteklemekte ve bu birliktelik sayesinde her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğini belirtmektedir.