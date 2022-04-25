Sütçüler'de Seracılık Faaliyetleri Yaygınlaşıyor

Sütçüler İlçesinde gelişmekte olan seracılık faaliyetleri İlimizin sebze ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaktadır.Örtü altı yetiştiriciliğinin gelişmekte olduğu İlçede 216 adet sera ile 312 dekar alanda üretim yapılmaktadır. Seracılığın en yaygın olduğu köyler Çandır, Yeşilyurt ve Şehlerdir. Mevcut seralarda yaz döneminde; başta domates olmak üzere salatalık, biber, fasulye, patlıcan, çilek, kış döneminde ise; marul başta olmak üzere roka, tere, maydanoz, ıspanak, pırasa gibi ürünler yetiştirilmektedir.En fazla üretimi gerçekleştirilen domates fideleri mart ayında dikilmekte olup, çeşitlere göre değişmekle beraber hasat haziran ortası başlayıp eylül ortasına kadar devam etmektedir. Genelde domates hasadı bittikten sonra ikinci ürün olarak marul üretilmektedir. Marul fideleri dikimden 45-60 gün sonra hasat edilmektedir.Üretilen ürünler yakın olması ve pazarlama olanaklarının daha fazla olması sebebiyle çoğunlukla Antalya'da pazarlanmakla birlikte, talebe göre Isparta iç piyasasında, semt pazarlarında da satılmaktadır.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üreten çiftçiyi desteklemeye ve üreticinin yanında olmaya devam edecektir.Eyup ADIGÜZELİl Müdürü