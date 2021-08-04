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ISPARTA İL MİLLÎ EĞİTİM PSİKOSOSYAL DESTEK EKİBİ SÜTÇÜLER ÇANDIR’DA

ISPARTA İL MİLLÎ EĞİTİM PSİKOSOSYAL DESTEK EKİBİ SÜTÇÜLER ÇANDIR’DA
ISPARTA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARI
ISPARTA İL MİLLÎ EĞİTİM PSİKOSOSYAL DESTEK EKİBİ SÜTÇÜLER ÇANDIR’DA
Ülkemizi etkisi altına alan orman yangınlarıyla devletimizin tüm imkanları seferber edilerek söndürme uçakları ve helikopterleriyle, yüzlerce itfaiye aracı, iş makinaları ve personeliyle mücadeleyi sürdürmekte, bu mücadelede resmi, sivil toplum kuruluşları ve halkımızın yoğun desteği ile söndürme çalışmaları devam etmektedir. Bir yandan söndürme faaliyetleri devam ederken bir yandan da yangından etkilenmiş halkımızın maddi ve manevi yaraları sarılmaya çalışılmaktadır.
Yangın gibi afet durumlarında insanların maddi kayıpları yanında ruhsal anlamda çaresizlik, kaygı, ölüm korkusu, panik atak ve yas başta olmak üzere birçok olumsuz duygunun sıklıkla yaşanması insanları ruhsal çöküntüye sokmakta psikososyal desteğin sunulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda 03.08.2021 tarihinde Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından alanında Uzman Psikolojik Danışmanlardan oluşan 11 kişilik mobil psikososyal destek ekibi ivedi bir şekilde Isparta’mızda yangının devam ettiği Sütçüler ilçemizin Çandır köyüne yönlendirilmiş, yangın sonrası kayıplar nedeniyle oluşan sosyal ve duygusal travmanın etkilerinin hafifletilmesi için sahada çalışmaya başlamıştır.
Psikolojik Danışmanlardan oluşan uzman ekip gün içerisinde yangından etkilenmiş evleri ziyaret ederek, aile üyeleri ve çocuklar ile görüşerek afet sonrası ortaya çıkabilecek psikolojik uyumsuzlukların önlenmesi, aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin yeniden kurulması, geliştirilmesi ve afetlerden etkilenenlerin normal yaşamlarına geri dönme sürecinin hızlandırılması amacıyla psikososyal destek sunmuşlardır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Psikososyal Koruma, Önleme Ve Krize Müdahale Ekibi tarafından hazırlanan plan dahilinde bölgede etkilenmiş ailelere ve çocuklarına yönelik psikososyal destek çalışmaları ve etkinliklerinin uzman psikolojik danışman ile devam edileceği belirtildi.

Isparta Mem

 
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