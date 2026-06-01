Melikler’de Su Yükseldi, Yüzler Güldü



Sütçüler ilçesindeki Melikler Köprüsü çevresinde çekilen "öncesi ve sonrası" görüntüleri, bölgedeki değişimi gözler önüne serdi. Bir dönem kuraklık nedeniyle su seviyesinin ciddi şekilde düştüğü alanın yeniden suyla dolması vatandaşları sevindirdi.

Melikler’de Su Yükseldi, Yüzler Güldü

ÖZEL HABER

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde bulunan Melikler Köprüsü çevresinden paylaşılan görüntüler, bölgede yaşanan değişimi ortaya koydu. Sosyal medyada paylaşılan "öncesi ve sonrası" görüntülerinde, bir dönem büyük ölçüde çekilen suyun yeniden yükseldiği görüldü.

Önceki görüntülerde geniş alanların kuruduğu, dere yatağının belirgin şekilde ortaya çıktığı ve su seviyesinin oldukça düşük olduğu dikkat çekerken, son görüntülerde aynı bölgenin yeniden suyla kaplandığı görülüyor.

Kuraklık İzleri Dikkat Çekmişti

Geçmiş dönemde çekilen görüntülerde, Melikler Köprüsü çevresindeki su seviyesinin önemli ölçüde gerilediği, bazı bölgelerde tabanın tamamen ortaya çıktığı görülüyordu. Kurak geçen dönemlerin etkisiyle oluşan manzara, bölge halkında endişe yaratmıştı.

Özellikle dere yatağının belirginleştiği ve kıyı şeritlerinin genişlediği görüntüler, su kaynaklarının geleceği konusunda dikkat çekici bir tablo ortaya koymuştu.

Son Görüntüler Umut Verdi

Paylaşılan yeni görüntülerde ise aynı alanın büyük bölümünün yeniden suyla dolduğu görülüyor. Yeşilin ve mavinin buluştuğu manzara, hem doğaseverlerin hem de bölge sakinlerinin yüzünü güldürdü.

Melikler Köprüsü üzerinden kaydedilen görüntülerde, su seviyesindeki yükselişin çevredeki doğal görünümü de olumlu yönde değiştirdiği dikkat çekiyor.

Vatandaşlar Memnun

Bölgeyi yakından takip eden vatandaşlar, önceki dönemlerdeki kurak görüntülerin yerini yeniden suyla kaplı manzaraların almasının sevindirici olduğunu ifade ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, birçok kullanıcı doğanın yeniden canlandığını belirten yorumlar yaptı.

Doğa Yeniden Nefes Aldı

Uzmanlar, su seviyelerindeki değişimlerin yağış miktarı, mevsimsel koşullar ve havza beslenmesi gibi birçok etkene bağlı olarak değişebildiğine dikkat çekiyor.

Melikler Köprüsü çevresinde ortaya çıkan son görüntüler ise bölgedeki doğal yaşam ve çevre açısından olumlu bir tablo ortaya koyarken, vatandaşlar bu güzel manzaranın kalıcı olmasını temenni ediyor.



