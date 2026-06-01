isparta-oto-ekspertizIsparta Haber Google Haberler

Melikler’de Su Yükseldi, Yüzler Güldü

Melikler’de Su Yükseldi, Yüzler Güldü
ISPARTA
92 Okunma
0
isparta-kuyumcu

Melikler’de Su Yükseldi, Yüzler Güldü


Sütçüler ilçesindeki Melikler Köprüsü çevresinde çekilen "öncesi ve sonrası" görüntüleri, bölgedeki değişimi gözler önüne serdi. Bir dönem kuraklık nedeniyle su seviyesinin ciddi şekilde düştüğü alanın yeniden suyla dolması vatandaşları sevindirdi.

Melikler’de Su Yükseldi, Yüzler Güldü

ÖZEL HABER

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde bulunan Melikler Köprüsü çevresinden paylaşılan görüntüler, bölgede yaşanan değişimi ortaya koydu. Sosyal medyada paylaşılan "öncesi ve sonrası" görüntülerinde, bir dönem büyük ölçüde çekilen suyun yeniden yükseldiği görüldü.

Önceki görüntülerde geniş alanların kuruduğu, dere yatağının belirgin şekilde ortaya çıktığı ve su seviyesinin oldukça düşük olduğu dikkat çekerken, son görüntülerde aynı bölgenin yeniden suyla kaplandığı görülüyor.

Kuraklık İzleri Dikkat Çekmişti

Geçmiş dönemde çekilen görüntülerde, Melikler Köprüsü çevresindeki su seviyesinin önemli ölçüde gerilediği, bazı bölgelerde tabanın tamamen ortaya çıktığı görülüyordu. Kurak geçen dönemlerin etkisiyle oluşan manzara, bölge halkında endişe yaratmıştı.

Özellikle dere yatağının belirginleştiği ve kıyı şeritlerinin genişlediği görüntüler, su kaynaklarının geleceği konusunda dikkat çekici bir tablo ortaya koymuştu.

Son Görüntüler Umut Verdi

Paylaşılan yeni görüntülerde ise aynı alanın büyük bölümünün yeniden suyla dolduğu görülüyor. Yeşilin ve mavinin buluştuğu manzara, hem doğaseverlerin hem de bölge sakinlerinin yüzünü güldürdü.

Melikler Köprüsü üzerinden kaydedilen görüntülerde, su seviyesindeki yükselişin çevredeki doğal görünümü de olumlu yönde değiştirdiği dikkat çekiyor.

Vatandaşlar Memnun

Bölgeyi yakından takip eden vatandaşlar, önceki dönemlerdeki kurak görüntülerin yerini yeniden suyla kaplı manzaraların almasının sevindirici olduğunu ifade ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, birçok kullanıcı doğanın yeniden canlandığını belirten yorumlar yaptı.

Doğa Yeniden Nefes Aldı

Uzmanlar, su seviyelerindeki değişimlerin yağış miktarı, mevsimsel koşullar ve havza beslenmesi gibi birçok etkene bağlı olarak değişebildiğine dikkat çekiyor.

Melikler Köprüsü çevresinde ortaya çıkan son görüntüler ise bölgedeki doğal yaşam ve çevre açısından olumlu bir tablo ortaya koyarken, vatandaşlar bu güzel manzaranın kalıcı olmasını temenni ediyor.


 

Melikler KöprüsüSütçülerSütçüler HaberleriMelikler BarajıIsparta Habersu seviyesikuraklıkdoğa haberleriSütçüler son dakikaMelikler öncesi sonrasıIsparta barajlarısu kaynaklarıSütçüler doğa
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Adliye Karşısında Gece Yarısı Kaza
Dereboğazı Kavşağı İçin Acil Güvenlik Çağrısı
Isparta Tarihini Dünyaya Açacak Hamle
ISUBÜ Öğrenci Memnuniyetinde Zirveye Yükseldi
Akaryakıtta Çifte İndirim Beklentisi
Eğirdir Gölü’nde Alarm Veren Görüntüler
Yasa Boğan Kazadan Acı Detay: Kimlikleri Belli Oldu YÜREKLERİ DAĞLAYAN VEDA
Isparta Bayram Tatilinde En Çok İlgi Gören Şehirlerden Biri Oldu
Eğirdir Yolunda Korkutan Kaza Kamerada
Dereboğazı'nda Korkutan Görüntü
Rekor İhtimali Masada: Yaz Öncesi Uyarı TÜRKİYE İÇİN ENDİŞELENDİREN YAZ TAHMİNİ
İstanbul Caddesi'nde Kaza: Araçlarda Büyük Hasar
Kazada Hayatını Kaybedenler Arasında SDÜ’lü Akademisyen de Var
Araç Sahiplerine Müjde: Akaryakıtta Büyük İndirim Bekleniyor
Gece Saatlerinde Korkutan Kaza
Dereboğazı İçin Kalıcı Çözüm Çağrısı
Isparta’yı Yasa Boğan Kaza!
Feci Kazanın Ardından Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
Isparta'da Dereboğazı Yolunda Feci Kaza: 4 Ölü, 11 Yaralı
Isparta Bir İlke Hazırlanıyor!
Uluborlu'da Festival Heyecanı Başladı
Isparta'nın Mis Kokulu Mesaisi Başladı: Güneykent'te Güller Açtı
Bayram Bitti Ama İzleri Kaldı: Gözler Temizlik ve İlaçlama Çalışmalarında
Isparta'da Kene Alarmı: Bir Günde 5 Kişi Hastaneye Başvurdu
Akkent Kavşağı'nda Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta’da Arife Günü Kurulacak Pazarlar Belli Oldu
Isparta’da Arife Günü Kurulacak Pazarlar Belli Oldu
Isparta’da Doğal Lezzetlerin Yeni Adresi Açıldı Sütçüüü Şarküterim
Isparta’da Doğal Lezzetlerin Yeni Adresi Açıldı Sütçüüü Şarküterim
Gökmenoğlu’ndan Dikkat Çeken “Mutlak Butlan” Paylaşımı
Gökmenoğlu’ndan Dikkat Çeken “Mutlak Butlan” Paylaşımı
Isparta Belediyesi Bayramda Vatandaşın Yanında Oldu
Isparta Belediyesi Bayramda Vatandaşın Yanında Oldu