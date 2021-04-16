Isparta, Sütçülerli Yazar Hasan Karataş'ın Yıllar Sonra(2016), Mor Melankoli (2018)' den sonra Bir Umut İşte(2021) isimli 3. kitabı yayınlandı. Tamamı şiirlerden oluşan ve Panu Kitap'tan yayınlanan yazarın şiir kitabı 152 sayfadan oluşuyor. Yazarın 2018-2020 yıllarında yazmış olduğu şiirlerinden derlenen kitap nisan ayında satışa çıktı. Ayrıca yakın zamanda Karina Yayınevi'nden yazarın Düş Yolculuğu adında masalsı bir Hikaye olan kitabı da yayınlarak okuyucuları ile buluşacak.Sayfa Sayısı: 152 Yayın Tarihi: Mart 2021 Dil : Türkçe Baskı Yılı: 2021 Yayınevi: Panu Kitap ISBN: 9786057044570 Cilt Tipi: Karton Kapak Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı Boyut: 13,50 x 21,50 cmYazar Hasan Karataş'ın 4. kitabı olan Bir Umut İşte 157 sayfadır. 2018-2020 yılları arasında yazmış olduğu şiirlerden oluşmaktadır. 2021 yılı Mart ayında Panu Kitap tarafından yayınlanmıştır.Bir sözü var Bayezıd-i Bestami Hazretleri'nin "Hakikat aramakla bulunmaz ancak bulanlar hep arayanlardır" der. Ömür bir arayıştır aslında. Kimi bulur aradığını, kimi bulamadan göçüp gitmiştir çoktan.Bütün arayışlar bir umutla başlar. Yıllar yılı koşup durur peşinden insanoğlu. Bazen bir söz düşer yüreğine kapılır gider büyüsüne. Biter bütün arayışı bir tek söz ile. Bulur aradığını, bulur kendini o sözde. En çok şiirlerde bulur insan kendini. Bazen de bir parçasını bırakır şiire.Şimdi sıra sizde. Kendinizden bir şeyler bulmanız dileğiyle...