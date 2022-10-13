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Isparta Sütçüler Kekiği dikim etkinliği

Isparta Sütçüler Kekiği dikim etkinliği
TÜRKİYE
G.Tarihi: 13.10.2022 21:11
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İlçe Kaymakamı Kerem YÜCE, beraberinde daire amirleri ve köy halkı ile birlikte ilçemiz Gümü köyünde gerçekleştirilen kültürleştirilmiş Sütçüler Kekiği dikim etkinliğine katıldı.

SÜTÇÜLER KAYMAKAMLIĞI
 
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