Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO), Sütçüler'deki Üyeleriyle Buluştu

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik ve yönetimi, Sütçüler ilçesindeki üyeleriyle bir araya gelerek ilçenin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Toplantıya Sütçüler Belediye Başkanı İsmail Yurdabak ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükyaman da katıldı.ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, yönetimin birinci yılını tamamladığını ve bu süre zarfında üyeleriyle düzenli olarak buluşmayı amaçladıklarını belirtti. Sütçüler ilçesinin doğal güzellikleri ve potansiyeli hakkında olumlu değerlendirmelerde bulunan Başkan Çelik, iş dünyasının sorunlarını da dinleyip çözüm yolları üzerinde çalışacaklarını ifade etti.Sütçüler Belediye Başkanı İsmail Yurdabak, ITSO yönetimini ilçede ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, iş birliği ile ilçenin kalkınmasının mümkün olduğunu vurguladı. İlçenin gelişimi için yerel ve ulusal düzeyde desteklerin önemine dikkat çekti.Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükyaman da Sütçüler ilçesinin güzelliklerine rağmen bazı imkanların sınırlı olduğunu belirtti. Ancak, iş birliği ve ortak akıl ile üretim, istihdam ve ihracat konularında kalkınma hamleleri yapmanın mümkün olduğunu söyledi ve ITSO'nun ilçeyi ziyaret etmesini olumlu bir adım olarak değerlendirdi.Toplantıda üyeler de söz alarak sorunlarını ve taleplerini iletti, karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Toplantı iyi dilekler ve temennilerle sona erdi. ITSO'nun üyeleriyle doğrudan iletişim kurarak sorunlarına çözüm bulmaya çalışması, iş dünyasının gelişimine katkı sağlamaktadır.