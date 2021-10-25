Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Sütçüler ve Bucakta Yanan Orman Alanlarında Rehabilite Çalışmalarına Devam Ediyor

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü



Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy Ağustos ayında Sütçüler ve Bucak Orman İşletme Müdürlüklerinde çıkan yangınlarla ilgili arazi incelemesi yaparak, yangın sahalarında yapılan çalışmaları denetledi.Bölge Müdürümüze yangın sahalarında, Sütçüler İşletme Müdürü Ayhan Arat, Bucak İşletme Müdürü Mustafa Ersoy, İşletme Şefleri ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünden Fahri Kaya eşlik etti. Bölge Müdürümüz yangın sahası üretim çalışmaları, yapılan yollar, feromon tuzakları ve yangın sonrası diğer faaliyetlerle ilgili değerlendirme yaptı.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy yangın görmüş sahalarda, üretim ve boşaltma çalışmalarının hızlı bir şekilde gerçekleştirilerek sahalarda gençleştirme çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerektiğini, yangın bölgesinde böcek tasallutuna meydan verilmemesi için uygulanan tuzak ağacı ve feromon tuzaklarının kontrollerinin yapılarak herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi talimatı verdi.Bölge Müdürümüz, gelecekte çıkabilecek olası yangınlar için gerekli yangınla mücadele tesislerinin de oluşturularak yerleşim yerlerimiz için koruma bantlarının tesis edilmesi, teknik ve takvime uygun bir çalışma ile sahalarımızın yeniden yeşil örtüsüne kavuşturulması gerektiğini ifade etti.Bölge Müdürümüz Bucak ve Sütçüler İşletme Müdürlüklerimizdeki yangın sahalarında yapılan özverili çalışmalar için tüm personele teşekkür etti ve yeniden bu tür afetlerin yaşanmaması dileklerinde bulundu.